На детской площадке нашли труп

Личность мужчины устанавливается.

В минувшую пятницу, 25 июля в Липецке на детской площадке у дома №28 по улице Терешковой было обнаружено тело мужчины.— Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.