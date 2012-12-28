На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Происшествия
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сегодня, 13:06
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На детской площадке нашли труп
Личность мужчины устанавливается.
— Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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