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сегодня, 13:06
4

На детской площадке нашли труп

Личность мужчины устанавливается.

В минувшую пятницу, 25 июля в Липецке на детской площадке у дома №28 по улице Терешковой было обнаружено тело мужчины.

— Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Р
9 минут назад
Уровень медицины и жизни как показатель. Люди мрут как мухи. Поэтому и показали по демографии закрыли
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Што
45 минут назад
прямо в песочнице?
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Этому бу-гэ-гэ
сегодня, 13:31
Вот если бы на Елецком нашли!
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Лиза
сегодня, 13:21
Кошмар!
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