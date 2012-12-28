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Общество
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сегодня, 13:27
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Шестилетний мальчик случайно проглотил металлический шарик
Врачи планировали операцию, но обошлось эндоскопическим вмешательством.
На каникулах у бабушки шестилетний мальчик нашёл блестящий металлический шарик диаметром около 15 мм и проглотил его.
Через неделю врачи обнаружили инородное тело в желудке и обсуждали необходимость операции.
Однако специалисты эндоскопического отделения и анестезиологической бригады смогли извлечь шарик без хирургического вмешательства.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и скоро отправится домой.
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