Шестилетний мальчик случайно проглотил металлический шарик

Врачи планировали операцию, но обошлось эндоскопическим вмешательством.

Медики липецкой областной детской больнице рассказали о своем очередном маленьком пациенте, которому потребовалась их помощь.На каникулах у бабушки шестилетний мальчик нашёл блестящий металлический шарик диаметром около 15 мм и проглотил его.Через неделю врачи обнаружили инородное тело в желудке и обсуждали необходимость операции.Однако специалисты эндоскопического отделения и анестезиологической бригады смогли извлечь шарик без хирургического вмешательства.Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и скоро отправится домой.