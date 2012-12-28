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161
43 минуты назад
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Сегодня в Липецке: День сисадмина и выбор вуза - липчане хотят качественно и бесплатно

Представляем вам главные события заключительного рабочего дня недели.

Наконец-то сухо

Температура в Липецке в пятницу – 27-29 градусов. Наконец-то день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Литаврина, 6а, 8;
- ул. Октябрьская, 30, 32, 53 стр. 1, 49, 51д, 53;
- ул. Первомайская, 3, 35;
- пер. Литаврина, 2.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Большие Ключи.

Отключение света

С 09:00 до 16:00 обесточат:

- ул. XX Партсъезда;
- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова; ул.
- ул. К.Маркса, 30, 31;
- ул. Красная;
- ул. Ленина, 42;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 141/1, 153, 154, 154б, 156;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева.
- ул. Энергетическая.

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С 09:00 до 17:00 останутся без света:

- ул. Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7;
- ул. Детская, 1а, 7;
- ул. Индустриальная;
- ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5;
- ул. Монтажников, 2а, 6, 6а;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- ул. Юношеская, 10, 13;
- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103.

Пробки

В последний рабочий день недели движение в городе самое интенсивное. Следить за дорожной ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые иногда могут подсказать, как объехать пробку.


С праздником!

Сегодня профессиональные праздники отмечают люди в погонах – День органов следствия и День речной полиции.

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Кроме того в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора. Всех поздравляем!

Вечер в парках

Уже в пятницу в парках и общественных пространствах Липецка начнутся мероприятия для горожан, подробнее о которых можно узнать в графике мэрии.

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О чём умолчал Толстой?

На большом экране, установленном на Городище, в 20:00 бесплатно покажут желающим фильм «Анна Каренина. История Вронского». Россия, 2007. Исторический. Режиссёр Карен Шахназаров (12+).

1904 год. Русско-японская война, Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот самый, что погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Граф Вронский в свою очередь узнаёт, что врач – сын его возлюбленной. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

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Кадр из фильма

В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Кирилл Гребенщиков.

Христианская выставка

В Липецком Художественном музее (ул. Ленина, 7а) заканчивается экспозиция «Невидимые нити. Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников» (0+).

До 31 июля у липчан ещё есть возможность познакомиться с произведениями русских художников конца XIX –начала XX века, узнать больше о творческом пути Ильи Репина, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Ивана Билибина, Валентина Серова, Константина Маковского, Андрея Рябушкина и других.

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Фото vk.com/l.m_vc

Выставка принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.

В честь Липецка

А в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) работает выставка ко Дню города «Липецк — это мы» (6+).

Четыре липецких художника Виктор Беликов, Александр Журавлёв, Валерий Полухин и, к сожалению, уже ушедший из жизни Николай Докунихин воспевают в своих произведениях наш город, его окрестности и жителей. Взор художника ловит свет, эмоцию, красоту места – то, мимо чего в будние дни мы проходим мимо. А здесь можно остановиться и внимательно рассмотреть в деталях то, чему мы не всегда придаём значение в обычные дни.

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Фото vk.com/l.m_vc

До 19 августа ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.

Куда пойти учиться?

36% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, еще 7% сразу настраиваются исключительно на платное обучение, выяснили в ходе опроса в SuperJob.

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Родители абитуриентов при выборе вуза в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения - по 38%. Каждый третий учитывает отзывы - 33%. Среди других важных факторов: перечень предметов ЕГЭ для поступления - 31%, квалификация преподавателей - 29% и количество бюджетных мест - 27%.

12% горожан не принимает участие в выборе вуза для ребенка.

Дорогие липчане! Июль уже пролетает со свистом, скоро последний месяц лета. Чтобы жизнь не проходила мимо вас, нужно следить за новостями. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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Комментарии (2)

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дилетант
18 минут назад
о влиянии родителей на выбор вуза для детей: это советы родителей создали самый высокий конкурс в липецке 2025 года на социологию в лгту ? вакансий в городе по этой специальности нет\ зарплата по данным рбк 14.10.2024 для социологов в новосибирске 40 тысяч рублей\мес, в казани 30 тысяч рубле\мес - в пятерочке на кассе выше и учится 5 лет не надо.
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Пятерочка
11 минут назад
За выше ты и грузчик, и директор, и кассир, и охранник. И это с премией. Работа шесть дней в неделю
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