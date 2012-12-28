Сегодня в Липецке: День сисадмина и выбор вуза - липчане хотят качественно и бесплатно

Представляем вам главные события заключительного рабочего дня недели.

Температура в Липецке в пятницу – 27-29 градусов. Наконец-то день пройдёт без существенных осадков.



















- ул. Литаврина, 6а, 8;

- пер. Литаврина, 2.















С 09:00 до 16:00 обесточат:



- ул. XX Партсъезда;

- ул. Энергетическая.















Сегодня профессиональные праздники отмечают люди в погонах – День органов следствия и День речной полиции.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Октябрьская, 30, 32, 53 стр. 1, 49, 51д, 53;- ул. Первомайская, 3, 35;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Большие Ключи.- ул. Дарвина;- ул. Димитрова; ул.- ул. К.Маркса, 30, 31;- ул. Красная;- ул. Ленина, 42;- ул. Маяковского;- ул. Салтыкова-Щедрина, 141/1, 153, 154, 154б, 156;- ул. Студеновская;- ул. Чапаева.С 09:00 до 17:00 останутся без света:- ул. Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7;- ул. Детская, 1а, 7;- ул. Индустриальная;- ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5;- ул. Монтажников, 2а, 6, 6а;- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;- ул. Юношеская, 10, 13;- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103.В последний рабочий день недели движение в городе самое интенсивное. Следить за дорожной ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые иногда могут подсказать, как объехать пробку.Кроме того в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора. Всех поздравляем!Уже в пятницу в парках и общественных пространствах Липецка начнутся мероприятия для горожан, подробнее о которых можно узнать в графике мэрии.

О чём умолчал Толстой?

1904 год. Русско-японская война, Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот самый, что погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Граф Вронский в свою очередь узнаёт, что врач – сын его возлюбленной. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.













Кадр из фильма

















Фото vk.com/l.m_vc



Выставка принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.









36% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, еще 7% сразу настраиваются исключительно на платное обучение, выяснили в ходе опроса в SuperJob.















На большом экране, установленном на Городище, в 20:00 бесплатно покажут желающим фильм «Анна Каренина. История Вронского». Россия, 2007. Исторический. Режиссёр Карен ШахназаровЕлизавета Боярская, Максим Матвеев, Кирилл Гребенщиков.В Липецком Художественном музее (ул. Ленина, 7а) заканчивается экспозиция «Невидимые нити. Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников»До 31 июля у липчан ещё есть возможность познакомиться с произведениями русских художников конца XIX –начала XX века, узнать больше о творческом пути Ильи Репина, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Ивана Билибина, Валентина Серова, Константина Маковского, Андрея Рябушкина и других.А в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) работает выставка ко Дню города «Липецк — это мы» (6+).Четыре липецких художника Виктор Беликов, Александр Журавлёв, Валерий Полухин и, к сожалению, уже ушедший из жизни Николай Докунихин воспевают в своих произведениях наш город, его окрестности и жителей. Взор художника ловит свет, эмоцию, красоту места – то, мимо чего в будние дни мы проходим мимо. А здесь можно остановиться и внимательно рассмотреть в деталях то, чему мы не всегда придаём значение в обычные дни.До 19 августа ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.Родители абитуриентов при выборе вуза в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения - по 38%. Каждый третий учитывает отзывы - 33%. Среди других важных факторов: перечень предметов ЕГЭ для поступления - 31%, квалификация преподавателей - 29% и количество бюджетных мест - 27%.12% горожан не принимает участие в выборе вуза для ребенка.