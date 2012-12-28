Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Общество
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43 минуты назад
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Сегодня в Липецке: День сисадмина и выбор вуза - липчане хотят качественно и бесплатно
Представляем вам главные события заключительного рабочего дня недели.
Температура в Липецке в пятницу – 27-29 градусов. Наконец-то день пройдёт без существенных осадков.
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Литаврина, 6а, 8;- ул. Октябрьская, 30, 32, 53 стр. 1, 49, 51д, 53;
- ул. Первомайская, 3, 35;
- пер. Литаврина, 2.
Отключение света
С 09:00 до 16:00 обесточат:
- ул. XX Партсъезда;- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова; ул.
- ул. К.Маркса, 30, 31;
- ул. Красная;
- ул. Ленина, 42;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 141/1, 153, 154, 154б, 156;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева.
- ул. Энергетическая.
- ул. Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7;
- ул. Детская, 1а, 7;
- ул. Индустриальная;
- ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5;
- ул. Монтажников, 2а, 6, 6а;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- ул. Юношеская, 10, 13;
- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103.
Пробки
В последний рабочий день недели движение в городе самое интенсивное. Следить за дорожной ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые иногда могут подсказать, как объехать пробку.
С праздником!
Сегодня профессиональные праздники отмечают люди в погонах – День органов следствия и День речной полиции.
Вечер в парках
Уже в пятницу в парках и общественных пространствах Липецка начнутся мероприятия для горожан, подробнее о которых можно узнать в графике мэрии.
О чём умолчал Толстой?На большом экране, установленном на Городище, в 20:00 бесплатно покажут желающим фильм «Анна Каренина. История Вронского». Россия, 2007. Исторический. Режиссёр Карен Шахназаров (12+).
1904 год. Русско-японская война, Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот самый, что погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Граф Вронский в свою очередь узнаёт, что врач – сын его возлюбленной. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.
Кадр из фильма
Христианская выставка
В Липецком Художественном музее (ул. Ленина, 7а) заканчивается экспозиция «Невидимые нити. Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников» (0+).
До 31 июля у липчан ещё есть возможность познакомиться с произведениями русских художников конца XIX –начала XX века, узнать больше о творческом пути Ильи Репина, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Ивана Билибина, Валентина Серова, Константина Маковского, Андрея Рябушкина и других.
Фото vk.com/l.m_vc
Выставка принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.
В честь Липецка
А в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) работает выставка ко Дню города «Липецк — это мы» (6+).
Четыре липецких художника Виктор Беликов, Александр Журавлёв, Валерий Полухин и, к сожалению, уже ушедший из жизни Николай Докунихин воспевают в своих произведениях наш город, его окрестности и жителей. Взор художника ловит свет, эмоцию, красоту места – то, мимо чего в будние дни мы проходим мимо. А здесь можно остановиться и внимательно рассмотреть в деталях то, чему мы не всегда придаём значение в обычные дни.
Фото vk.com/l.m_vc
До 19 августа ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.
Куда пойти учиться?
36% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, еще 7% сразу настраиваются исключительно на платное обучение, выяснили в ходе опроса в SuperJob.
12% горожан не принимает участие в выборе вуза для ребенка.
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