Сегодня в Липецке: сколько липчан уже готовы доносить на коллег – цифра пугает

В среду нас ждут культовое кино, букашки, концерты.

Температура днём составит 24-26 градусов, кроме того город вновь польют кратковременные дожди, иногда с грозами. Утром местами возможен туман.















С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.



























Сегодня в Липецке вновь трубят сбор мамочкам. Из-за ремонта в ЛОУНБ занятие проекта «Мама в ресурсе» пройдёт в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40). Начало в 10:00 (0+).













Фото vk.com/lib48ru

Несколько весёлых событий приготовили в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 14:00 здесь проведут среди желающих интеллектуальную игру «Маяковский», посвящённую жизни и творчеству поэта (12+).













Пётр Келин. Портрет Маяковского













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В программе знаменитые песни разных лет. Вход свободный.

На этот раз речь пойдёт о творчестве польских художников последней трети XIX века». Среди них такие мастера кисти, как Ян Виткевич, Адам Бадовский, Гиацинт Альхимович.











Войцех Герсон "Конферт пастуха", 1872 г.





«Не доносчик, а информатор»



59% липчан заявили в опросе SuperJob, что обязательно донесут на коллег, если узнать, что те совершают что-то нехорошее, например – сообщают кому-то конфиденциальную информации о работе.













Оправданий таким поступком «бдительные граждане» нашли много: «Не люблю предательство»; «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме». Некоторые при этом постараются сохранить хорошие отношения и с начальством, и с коллегами, которых «заложили»: «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».





Самыми принципиальными оказались граждане от 35-до 45 лет, среди них 62% готовы 2всё рассказать» начальству. Среди людей с уровнем дохода от 100 тысяч рублей таких 70%, а среди зарабатывающих меньше 50 – 42%.





Предпочтут не вмешиваться 10% опрошенных.