Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
Общество
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51 минуту назад
Сегодня в Липецке: сколько липчан уже готовы доносить на коллег – цифра пугает
В среду нас ждут культовое кино, букашки, концерты.
Температура днём составит 24-26 градусов, кроме того город вновь польют кратковременные дожди, иногда с грозами. Утром местами возможен туман.
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Агрономическая, 1;
- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а;
- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Боевой проезд;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Виктора Музыки;
- ул. Взлетная;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Детская 18-24;
- ул. Коттеджная 1-12;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Маргелова;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Опытная;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Романовская, 1-10;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Южная;
- пер. Лирический, 1-7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пр-д Трубный, 1;
- пер. Туманный, 1-8;
- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь;
- Сселки, ул. Сокольская;
- Садоводчество «Березка», 533;
- Садоводчество «Металлург-6».
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Нескучное материнство
Сегодня в Липецке вновь трубят сбор мамочкам. Из-за ремонта в ЛОУНБ занятие проекта «Мама в ресурсе» пройдёт в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40). Начало в 10:00 (0+).
Фото vk.com/lib48ru
Женщины могут приходить со своими детьми. Сегодня на занятии поговорят об особенностях адаптации малышей к детскому саду, продолжат заниматься творчеством и поиграют в развивающие игры со своими крохами.
Букашки
А в 16:00 в областной детской библиотеке состоятся литературные посиделки «В кармашке разноцветные букашки» (6+).
Самых маленьких читателей ждёт увлекательное путешествие в мир природы, полное тайн и удивительных открытий. Малыши познакомятся с с разнообразными существами нашей планеты — насекомыми: большими и маленькими, медленными и быстрыми, полосатыми и с пятнами. Что они любят? Какие мечты скрываются за крохотными крылышками? От чего прячутся и кого боятся?
Фото vk.com/childbook_lipetsk
А ещё ребята отгадают весёлые загадки и смастерят поделку.
Таймыр и Маяковский
Несколько весёлых событий приготовили в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 14:00 здесь проведут среди желающих интеллектуальную игру «Маяковский», посвящённую жизни и творчеству поэта (12+).
Пётр Келин. Портрет Маяковского
А ещё продолжат геологическую настольную игру «Таймыр. Полуостров сокровищ», о которой мы рассказывали вчера (12+). Записаться на игру целыми командами можно по телефонам библиотеки, начало сеансов в 10:00, 11:00 и 16:00.
Концерт
Любителям музыки тоже сегодня в библиотеку – Центральную городскую им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 17:00 вокальный концерт «Ах, лето, лето…» здесь проведут музыканты любительской группы «Мелодия» (12+).
Фото vk.com
В программе знаменитые песни разных лет. Вход свободный.
Кино
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:00 на коллективный просмотр кинофильма «Карнавал». СССР, 1981. Драма, комедия. Режиссёр Татьяна Лиознова (12+).
Попав в столицу, провинциальная девчонка, мечтающая выучиться на артистку, быстро расстается с романтическим представлением о жизни как сплошном празднике. Зато начинает понимать, что в мире действительно стоит ценить и что вовсе не имеет цены. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,1.
Кадр из фильма. Несравненная Ирина Муравьева в главной роли. Сейчас ей уже 76...
В ролях: Ирина Муравьёва, Александр Абдулов, Вера Васильева.
Знания
Продолжает свою просветительскую деятельность известный липецкий искусствовед и историк искусства Андрей Ломоносов. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) он прочитает новую лекцию из цикла «Польская живопись» (16+).
На этот раз речь пойдёт о творчестве польских художников последней трети XIX века». Среди них такие мастера кисти, как Ян Виткевич, Адам Бадовский, Гиацинт Альхимович.
Войцех Герсон "Конферт пастуха", 1872 г.
«Не доносчик, а информатор»
59% липчан заявили в опросе SuperJob, что обязательно донесут на коллег, если узнать, что те совершают что-то нехорошее, например – сообщают кому-то конфиденциальную информации о работе.
Оправданий таким поступком «бдительные граждане» нашли много: «Не люблю предательство»; «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме». Некоторые при этом постараются сохранить хорошие отношения и с начальством, и с коллегами, которых «заложили»: «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».
Самыми принципиальными оказались граждане от 35-до 45 лет, среди них 62% готовы 2всё рассказать» начальству. Среди людей с уровнем дохода от 100 тысяч рублей таких 70%, а среди зарабатывающих меньше 50 – 42%.
Предпочтут не вмешиваться 10% опрошенных.
Дорогие липчане! Говорят, что когда пришла среда, неделя почти уже и прошла. Но ещё столько событий нас ждёт! Чтобы жизнь не проходила мимо, необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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