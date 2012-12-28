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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей

Нас ждут закрытие сезона в Доме музыки испанские страсти на сцене и разговор, как быть, если ваш дом выставили на торги.

Тепло и сухо

Днём в Липецке от +26 до +28 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, , 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;
- ул. Прудная, 2;
- ул. Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26;
- ул. Юношеская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 49, 45, 47, 57а, 59;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Ангарской, Базарной, Взлётной, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Почтовой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной,Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской, Ю.Смирнова, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Лирического, Любимого, Малого, Маргелова, Романовской, Сырского, Технологического, Туманного, Узорного, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Добровская, 7, 20;
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова;
ул. М.Светлова, 10;
- ул. Патриотическая;
- ул. Д. Писарева;
- ул. Тихая;
- ул. Ярославская;
- пос. Дачный.

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С 14:00 до 18:00 обесточат:

- ул. В.Терешковой, 11/3;
- ул. Космонавтов, 24.

Пробки

Ссылка на приложение, которое поможет в трудную минуту, когда потребуется выбирать оптимальный маршрут, чтобы не застрять на длительное время в ожидании.


Любовь и смерть

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Кровавая свадьба» (16+).

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Фото vk.com/teatrtolstogo

По одноимённому произведению Федерико Гарсии Лорки о страстной испанской любви, закончившейся смертью героев. Автор написал трагедию в 1932 году после прочтения реальных историй в криминальной хронике.

В полночь

Одно из культурных мероприятий сегодня пройдёт … в полночь. В 00:00 в подземном переходе ведущем в Нижний парк энтузиасты продолжат проект «Поэзия в городе» и будут вновь читать стихи Максимилиала Волошина (16+).

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Максимилиан Волошин (1877 - 1932 гг.)

Приглашают всех желающий и утверждают, что хорошие стихи посреди ночи создают особенную атмосферу.

Дом музыки закрывает сезон

В 19:00 в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся заключительный концерт сезона «Хоровой кроссовер: от мессы до рока» (12+).

Липецкий камерный хор (руководитель заслуженный артист России Игорь Цилин) представит программу, построенную на сочетании академической музыки и современных аранжировок. «Месса Буэнос-Айреса» аргентинского композитора Мартина Палмери, а также хоровые обработки известных произведений мировой классики, музыки из кинофильмов, популярных композиций и песен.

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В концерте принимает участие струнная группа Липецкого симфонического оркестра, Заслуженный артист России баянист Александр Ролдугин , лауреат российских и международных конкурсов певица Лилия Пищикова (сопрано).

Если ваш дом выставили на торги

В 18:00 в школе №42 (ул. А.Г.Стаханова, 15) любой желающим может принять участие в очередном заседании «Клуба городского жителя» (16+).

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Фото vk.com/club_gitelya

Вместе с приглашёнными экспертами участники разберут тему: как быть если ваш дом остался без управлявшей компании? Это возможно, например, если прежняя «управляшка» разорится. Рассмотрят темы, как убедить соседей быстрее провести общее собрание жильцов, как выбрать новую организацию, соблюдая все юридические тонкости.

Будет полезно для председателей советов МКД и активных собственников квартир.

«Пусть улицы метут другие»

11% липчан в опросе SuperJob заявили, что не хотели бы, чтобы их дети стали дворниками. Второе место в списке нежелательных профессий заняли представители широко рекламируемых в последнее время (из-за нехватки рабочих рук) рабочих специальностей. Удивительно для современной России, то в «топе» отрицательных профессий видное место заняли чиновники и полицейские, набравшие по 6% голосов.

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Работой уборщика и продавца пугают детей по 4% горожан. Еще 4% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем, столько же 4% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 3% опрошенных заповедуют «кровиночкам» становится бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах.
Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

Дорогие липчане! Провожаем последний месяц лета и продолжаем держать руку на пульсе событий. В этом жителям региона традиционно помогает GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Какой еще
3 минуты назад
последний месяц лета? Вы хоть читаете, что пишите?
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Дворник
45 минут назад
Родители не хотят, чтобы их дети были дворниками. Лучше бы воспитывали не мусорить. Без дворников с такими детьми мы зарастём в дерьме.
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дед
47 минут назад
Если у чиновника зарплата в разы выше чем у дворника пенсионера. Кто же туда пойдет. Те же чиновники говорят, а зачем ему платить высокую зарплату, у него же пенсия есть.
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Электорат
56 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам !
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Э
50 минут назад
Скучали)))
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