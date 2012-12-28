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Общество
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8 минут назад
Липецкие синоптики не ждут аномальной жары
Среднесуточные температуры не превысят норму.
В липецком областном гидрометцентре успокоили: у нас в ближайшие дни будет будет обычная жаркая летняя погода.
С 1 по 3 июня в области — от +30 до +32 — это жаркая погода, но не аномальная жара (такой считается температура от +35 градусов). 4 июля прогнозируется до +28 градусов, а 5 июля — до +25 градусов.
— Сохраняется антициклональный характер погоды. Среднесуточная температура не превысит нормы, для июля это +8 градусов, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик Елена Скоробогатова.
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