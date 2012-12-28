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Общество
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сегодня, 13:38
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На десятерых липчан составили протоколы за купание в запрещённых местах
Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах.
Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах. За купание в запрещённых местах составляют административные протоколы и выписывают штрафы от 500 до 1000 рублей.
«Люди чаще всего тонут именно там, где есть запрещающие знаки. Поэтому спасатели патрулируют такие места каждый день — и на берегу, и на воде. В необорудованных и не официальных местах для купания под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы. Также никогда не заходи в воду пьяным — алкоголь снижает реакцию и чувство опасности», — добавляют спасатели.
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