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сегодня, 13:38
9

На десятерых липчан составили протоколы за купание в запрещённых местах

Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах.

С начала купального сезона на липчан составлено 10 протоколов за купание в запрещённых местах. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах. За купание в запрещённых местах составляют административные протоколы и выписывают штрафы от 500 до 1000 рублей.

«Люди чаще всего тонут именно там, где есть запрещающие знаки. Поэтому спасатели патрулируют такие места каждый день — и на берегу, и на воде. В необорудованных и не официальных местах для купания под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы. Также никогда не заходи в воду пьяным — алкоголь снижает реакцию и чувство опасности», — добавляют спасатели.
происшествия на воде
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Леликов Сергей г. Липецк
25 минут назад
Ну и самое главное: причина установки такого знака. А так же причины трагедий на воде. Интересно послушать ответственных лиц.
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Леликов Сергей г. Липецк
28 минут назад
Место выбирают так, чтобы из любой точки береговой линии был виден хотя бы один такой знак. Знак укрепляют на столбе (столбах) красного цвета. При этом нижнюю границу знака поднимают над землёй не менее чем на 2 метра — чтобы его лучше было видно. Элементы крепления не должны искажать изображение на лицевой стороне. Знак не должен загораживаться деревьями или кустами, которые создают тень.
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Леликов Сергей г. Липецк
29 минут назад
Внешний вид и общие правила применения знака закреплены в ГОСТ Р 12.4.026-2001г. Знак ставят, когда в конкретном месте есть реальная опасность для жизни: загрязнённая вода, сильное течение, штормовое предупреждение, санитарное заключение о том, что водоём не подходит для купания.
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Гость
55 минут назад
А что речка заросла не проверяющим не надзорные органы не видят. Надо это все отправить в Москву. Как в Липецке относятся к водным ресурсам. Только бы штрафовать за все попало, так же как и с камерами прогремели на всю страну.
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 14:06
Есть нюанс: Закон устанавливает чёткие ограничения, когда купаться нельзя. Главный маркер запрета — предупреждающий знак «Купание запрещено».
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 14:03
Есть нюанс: Закон устанавливает чёткие ограничения, когда купаться нельзя. Главный маркер запрета — предупреждающий знак «Купание запрещено».
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 14:01
По Водному кодексу РФ (ст. 6) государственные и муниципальные водоёмы общедоступны: люди вправе бесплатно и свободно пользоваться ими для отдыха и купания.
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липчанин
сегодня, 13:58
Хочу попросить всех , кто любит отдыхать у водоема , убирать за собой мусор , ведь вы на автомобилях привозите пакеты с продуктами , так и мусор можно в пакеты собрать и увезти его до ближайшего контейнера тко ! Надо беречь нашу природу и отдыхать всегда приятно там где чисто !
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Олег
сегодня, 13:57
Рождённый утонуть под машину не попадёт
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