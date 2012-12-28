На десятерых липчан составили протоколы за купание в запрещённых местах

Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах.

С начала купального сезона на липчан составлено 10 протоколов за купание в запрещённых местах. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.Чаще всего нарушителей ловили в районе Ниженки, Сокола и на Силикатных озёрах. За купание в запрещённых местах составляют административные протоколы и выписывают штрафы от 500 до 1000 рублей.«Люди чаще всего тонут именно там, где есть запрещающие знаки. Поэтому спасатели патрулируют такие места каждый день — и на берегу, и на воде. В необорудованных и не официальных местах для купания под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы. Также никогда не заходи в воду пьяным — алкоголь снижает реакцию и чувство опасности», — добавляют спасатели.