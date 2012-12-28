ВТБ в Липецкой области возглавил Юрий Разумов

Управляющим липецкого подразделения ВТБ назначен Юрий Разумов. В новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса и сети, а также процессы интеграции ВТБ и Почта Банка в регионе.