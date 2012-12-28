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Экономика
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40 минут назад

ВТБ в Липецкой области возглавил Юрий Разумов

Управляющим липецкого подразделения ВТБ назначен Юрий Разумов. В новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса и сети, а также процессы интеграции ВТБ и Почта Банка в регионе.

«Юрий Разумов – опытный финансист с 15-летней карьерой в банковской сфере. За годы работы он зарекомендовал себя как опытный управленец, способный эффективно решать сложные и нестандарные задачи. Приоритетными целями нового управляющего станут масштабирование сети отделений, с учетом потребностей жителей и бизнеса региона, наращивание финансового потенциала, повышение качества банковского сервиса для клиентов всех сегментов, гармоничная интеграция ВТБ и Почта Банка», – прокомментировал назначение член правления ВТБ Руслан Еременко.

«Сегодня в Липецкой области работает 13 отделений ВТБ и клиентских центров Почта Банка. Стартовавшее объединение ВТБ и Почта Банка будет завершено до конца текущего года и наша приоритетная задача – сделать переход клиентов Почта Банка максимально комфортным», – отметил Юрий Разумов.

Юрий Разумов окончил финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В банковской сфере работает 15 лет, из них 10 лет в ВТБ. С апреля 2024 года возглавлял региональное подразделение КИБ по Центрально-Черноземному региону в Альфа-Банке.
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