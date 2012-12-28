Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Липчанина обманули при покупке котёнка, а жительницу Задонска — при приобретении мотоцикла
Экономика
256
40 минут назад
ВТБ в Липецкой области возглавил Юрий Разумов
Управляющим липецкого подразделения ВТБ назначен Юрий Разумов. В новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса и сети, а также процессы интеграции ВТБ и Почта Банка в регионе.
«Сегодня в Липецкой области работает 13 отделений ВТБ и клиентских центров Почта Банка. Стартовавшее объединение ВТБ и Почта Банка будет завершено до конца текущего года и наша приоритетная задача – сделать переход клиентов Почта Банка максимально комфортным», – отметил Юрий Разумов.
Юрий Разумов окончил финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В банковской сфере работает 15 лет, из них 10 лет в ВТБ. С апреля 2024 года возглавлял региональное подразделение КИБ по Центрально-Черноземному региону в Альфа-Банке.