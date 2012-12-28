Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
В России
31
23 минуты назад
Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода
«На банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания кредитов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года и пик его реализации с выходом в просроченную задолженность и дефолты приходится на текущий момент», — пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
Платежеспособность россиян падает в том числе из-за высокой инфляции, которая составила 8,3% в I квартале 2025-го, напомнил глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Это особенно чувствительно на фоне прекращения роста реальных доходов населения (это общая прибыль россиян за вычетом обязательств в виде долгов или аренды), уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Население не отказывается от кредитования даже в период высоких ставок, а в итоге вынуждено уплачивать большие проценты, что бьет по его благосостоянию.
По данным ОКБ, только средние ставки по кредиткам составляют 27%. Однако в них не учитываются все дополнительные платежи, которые требуется сделать заемщикам — например, за открытие и использование карты. С учетом них полная стоимость займа, по подсчетам «Известий», гораздо выше — порядка 50%.
0
0
0
0
0
Комментарии