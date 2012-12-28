Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%

За неделю зарегистрировано 4365 случаев ОРВИ.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4365 случаев ОРВИ, в том числе 13 случаев гриппа.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня предыдущей недели на 10,7% и ниже уровня эпидпорога на 56,58%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 61,5% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом с 23 февраля по 1 марта заболели 36 человек, что 12,2% ниже уровня предыдущей недели.