Здоровье
116
58 минут назад
2

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%

За неделю зарегистрировано 4365 случаев ОРВИ.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4365 случаев ОРВИ, в том числе 13 случаев гриппа.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня предыдущей недели на 10,7% и ниже уровня эпидпорога на 56,58%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 61,5% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.

Коронавирусом с 23 февраля по 1 марта заболели 36 человек, что 12,2% ниже уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
Комментарии (2)

5 минут назад
Есть неученные,болеющие дома,которым не нужен больничный лист.
Странно
21 минуту назад
А кто считал ОРВИстов? В наш дом никто не приходил считать
