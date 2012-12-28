Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
47 минут назад
Нас ждёт спектакль, уроки сценического мастерства, а также нюансы отдыха на 8 марта.
Днём в Липецке от +1 до +3 градусов и без существенных осадков – весна уже даёт о себе знать:
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в МЖК и в 24-м микрорайоне.
Свет сегодня отключать никому не планировали, хотя от аварий никто не застрахован.
Пробки
Начать неделю, а тем более целую весну с опоздания на работу ¬– не самое лучшее приключение. Чтобы оно с вами не произошло, перед выездом лучше загляните в приложение.
Пряник к празднику
В 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Мастеровой понедельник» (12+).
На этот раз под руководством мастера Светланы Склярской гости научатся делать выпечку к 8 марта, но не простую – а целый кулинарный шедевр. Урок по изготовлению и росписи праздничных пряников. К слову, учебный шедевр вкуса можно будет забрать с собой и угостить им близких.
Казаки о Распутине
В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) состоится показ премьеры нынешнего сезона спектакля «Распутин» (16+).
Это не переписывание истории, это другое…
Стать артистом
В 19:00 липчан, которые хотят не просто смотреть спектакли, а сами участвовать в них приглашают в культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2 3 этаж) на занятия «Лаборатории театра» (12+).
Это первая из нескольких мартовских встреч-репетиций, на которых участники под руководством хозяйки заведения и арт-директора липецкого Театра Под Деревом проведут литературный и режиссёрский анализ пьесы, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в пьесе.
Фото vk.com/teatrpodderevom
Поможет научиться живому диалогу с партнёрами на сцене и, возможно, кому-то даст старт в актёрской карьере.
А вообще мы за успехи в демографии
Лишь в 7% липецких компаний действуют программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, выяснили в SuperJob.
Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.
57% трудоустроенных экономически активных липчан рассказали, что в их командах принято скидываться на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин
… Близко-близко
Ближайшие выходные растянутся на три дня: всё из-за празднования 8 марта, которое в этом году выпадает на субботу, предупредили в SuperJob.
По закону, если праздник выпадает на выходной, он не «сгорает», а переносится. Таким образом, выходной день с воскресенья 8 марта переносится на следующий рабочий день — понедельник 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно. В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день (168 часов) и 10 выходных, один из которых — праздничный.
Не зная броду…
На реках Липецкой области уже начал таять лёд, а потому выходить на него сейчас опасно. В МЧС предупредили, что несмотря на кажущуюся прочность покрытия, его структура становится рыхлой и появляются проталины.
Если вы всё-таки провалились в холодную воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений, сбалансируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед, перекатываясь, медленно ползите к берегу;
- ползите в сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
В Липецке стало меньше фальшивых денег
39 поддельных российских денежных знаков выявили в Липецкой области с начала 2026 года. Это на 22 штуки меньше, чем год назад, гордятся в правительстве региона.
Большая часть фальшивок пришлась на 5-тысячные купюры, их изъяли 25 штук. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.
При расчетах наличными важно проверять деньги до того, как они попадут в кошелек, отмечают в липецком отделении Банка России. Для этого необязательно использовать специальное оборудование. К примеру, на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры. По закону, фальшивки изымают у граждан, но компенсация взамен не предусмотрена.
