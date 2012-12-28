Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам

Нас ждёт спектакль, уроки сценического мастерства, а также нюансы отдыха на 8 марта.

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов и без существенных осадков – весна уже даёт о себе знать:









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в МЖК и в 24-м микрорайоне.













Пряник к празднику

Свет сегодня отключать никому не планировали, хотя от аварий никто не застрахован.Начать неделю, а тем более целую весну с опоздания на работу ¬– не самое лучшее приключение. Чтобы оно с вами не произошло, перед выездом лучше загляните в приложение.На этот раз под руководством мастера Светланы Склярской гости научатся делать выпечку к 8 марта, но не простую – а целый кулинарный шедевр. Урок по изготовлению и росписи праздничных пряников. К слову, учебный шедевр вкуса можно будет забрать с собой и угостить им близких.Современная хореография, строгие тёмные костюмы артистов, танцы босиком на песке… «Казаки России» во главе с режиссёром-постановщиком и хореографом Екатериной Миловановой предложили зрителю прямо противоположный традиционному взгляд на роль фаворита семьи последнего российского императора Николая II в истории нашей страны. По сути, взялись за самое сложное и неблагодарное дело разрушения устоявшихся стереотипов и восстановления того, что они считают исторической справедливостью.Это не переписывание истории, это другое…В 19:00 липчан, которые хотят не просто смотреть спектакли, а сами участвовать в них приглашают в культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2 3 этаж) на занятия «Лаборатории театра»Это первая из нескольких мартовских встреч-репетиций, на которых участники под руководством хозяйки заведения и арт-директора липецкого Театра Под Деревом проведут литературный и режиссёрский анализ пьесы, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в пьесе.Фото vk.com/teatrpodderevomПоможет научиться живому диалогу с партнёрами на сцене и, возможно, кому-то даст старт в актёрской карьере.Лишь в 7% липецких компаний действуют программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, выяснили в SuperJob.57% трудоустроенных экономически активных липчан рассказали, что в их командах принято скидываться на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщинДля тех, кто трудится по сменному или иному гибкому графику, количество рабочих и выходных дней определяется утверждённым расписанием. В таком режиме рабочая смена может приходиться на любой день, включая праздничные. Работа в выходной или праздничный день по инициативе работодателя должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха на выбор сотрудника. Это право гарантировано Трудовым кодексом РФ.Если вы всё-таки провалились в холодную воду:- не паникуйте, не делайте резких движений, сбалансируйте дыхание;- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед, перекатываясь, медленно ползите к берегу;- ползите в сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.39 поддельных российских денежных знаков выявили в Липецкой области с начала 2026 года. Это на 22 штуки меньше, чем год назад, гордятся в правительстве региона.При расчетах наличными важно проверять деньги до того, как они попадут в кошелек, отмечают в липецком отделении Банка России. Для этого необязательно использовать специальное оборудование. К примеру, на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры. По закону, фальшивки изымают у граждан, но компенсация взамен не предусмотрена.