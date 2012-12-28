Все новости
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Близится Пасха — дорожают яйца
Общество
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тюльпаны цветут, коты в предвкушении: GOROD48 нашел в Липецке приметы весны
Общество
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Неделя 48
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
В «Университетском» разгромили кафе

Происшествия
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте

Общество
Общество
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области

Происшествия
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке

Происшествия
Происшествия
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды

Происшествия
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду

Общество
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом

Погода в Липецке
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам

Общество
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности

Общество
Общество
Желтый уровень отменили под утро

Происшествия
Происшествия
Общество
56
47 минут назад

Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам

Нас ждёт спектакль, уроки сценического мастерства, а также нюансы отдыха на 8 марта.

Весенний плюс

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов и без существенных осадков – весна уже даёт о себе знать:

DSC_557612.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в МЖК и в 24-м микрорайоне.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Свет сегодня отключать никому не планировали, хотя от аварий никто не застрахован.

Пробки

Начать неделю, а тем более целую весну с опоздания на работу ¬– не самое лучшее приключение. Чтобы оно с вами не произошло, перед выездом лучше загляните в приложение.


Пряник к празднику

В 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Мастеровой понедельник» (12+).

jZ1yuKcsI1ZdRCziM15YeX2tpr4lJKH63Bm0EUHnp9TjnLue1Vr5Caj4TvC-t2Le5_3fBGyDl0zqV6ahep0R3543.jpg

На этот раз под руководством мастера Светланы Склярской гости научатся делать выпечку к 8 марта, но не простую – а целый кулинарный шедевр. Урок по изготовлению и росписи праздничных пряников. К слову, учебный шедевр вкуса можно будет забрать с собой и угостить им близких.

Казаки о Распутине

В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) состоится показ премьеры нынешнего сезона спектакля «Распутин» (16+).

e2po8mfska8e04b2qaqpfuq4yvrbkohe.JPG

Современная хореография, строгие тёмные костюмы артистов, танцы босиком на песке… «Казаки России» во главе с режиссёром-постановщиком и хореографом Екатериной Миловановой предложили зрителю прямо противоположный традиционному взгляд на роль фаворита семьи последнего российского императора Николая II в истории нашей страны. По сути, взялись за самое сложное и неблагодарное дело разрушения устоявшихся стереотипов и восстановления того, что они считают исторической справедливостью.

Это не переписывание истории, это другое…

Стать артистом

В 19:00 липчан, которые хотят не просто смотреть спектакли, а сами участвовать в них приглашают в культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2 3 этаж) на занятия «Лаборатории театра» (12+).

Это первая из нескольких мартовских встреч-репетиций, на которых участники под руководством хозяйки заведения и арт-директора липецкого Театра Под Деревом проведут литературный и режиссёрский анализ пьесы, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в пьесе.

xmEvdMUhFNu3bKR0PpRvBbXzUX0dCocUmsQRpen7Ltx53oiZleTzuMz0JUCcc-RnG9B3iAY0aG7bd_-XI-jBh7M7.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom

Поможет научиться живому диалогу с партнёрами на сцене и, возможно, кому-то даст старт в актёрской карьере.

А вообще мы за успехи в демографии

Лишь в 7% липецких компаний действуют программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, выяснили в SuperJob.
Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

IMG_8899 (2).JPG

57% трудоустроенных экономически активных липчан рассказали, что в их командах принято скидываться на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин

… Близко-близко

Ближайшие выходные растянутся на три дня: всё из-за празднования 8 марта, которое в этом году выпадает на субботу, предупредили в SuperJob.

По закону, если праздник выпадает на выходной, он не «сгорает», а переносится. Таким образом, выходной день с воскресенья 8 марта переносится на следующий рабочий день — понедельник 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно. В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день (168 часов) и 10 выходных, один из которых — праздничный.

Без имени.jpg

Для тех, кто трудится по сменному или иному гибкому графику, количество рабочих и выходных дней определяется утверждённым расписанием. В таком режиме рабочая смена может приходиться на любой день, включая праздничные. Работа в выходной или праздничный день по инициативе работодателя должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха на выбор сотрудника. Это право гарантировано Трудовым кодексом РФ.

Не зная броду…

На реках Липецкой области уже начал таять лёд, а потому выходить на него сейчас опасно. В МЧС предупредили, что несмотря на кажущуюся прочность покрытия, его структура становится рыхлой и появляются проталины.

y59wjg8uvz0yzrpkzk3zd97jptn7awh1.jpg

Если вы всё-таки провалились в холодную воду:

- не паникуйте, не делайте резких движений, сбалансируйте дыхание;

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

- ползите в сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

В Липецке стало меньше фальшивых денег

39 поддельных российских денежных знаков выявили в Липецкой области с начала 2026 года. Это на 22 штуки меньше, чем год назад, гордятся в правительстве региона.

Большая часть фальшивок пришлась на 5-тысячные купюры, их изъяли 25 штук. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.

0J2A6785.JPG

При расчетах наличными важно проверять деньги до того, как они попадут в кошелек, отмечают в липецком отделении Банка России. Для этого необязательно использовать специальное оборудование. К примеру, на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры. По закону, фальшивки изымают у граждан, но компенсация взамен не предусмотрена.

Дорогие липчане! Весна подарить нам немало новостей не только планетарного, но и местного масштаба. А ведь их тоже нельзя упускать из виду. На GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое из жизни родного региона и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
