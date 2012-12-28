В Липецкой областе отменён красный уровень, жёлтый остался

Угроза снизилась, но не исчезла.

По всей Липецкой области объявлен отбой воздушной тревоги. При этом опасность не миновала вовсе: жёлтый уровень угрозы продолжает действовать в Липецке и на территории всего региона.Ранее оперативные службы сообщали о поражении беспилотных летательных аппаратов в небе над Липецкой областью.