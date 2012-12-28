17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников
На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы
Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
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37 минут назад
В Липецкой областе отменён красный уровень, жёлтый остался
Угроза снизилась, но не исчезла.
Ранее оперативные службы сообщали о поражении беспилотных летательных аппаратов в небе над Липецкой областью.
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