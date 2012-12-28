17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
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Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Происшествия
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26 минут назад
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Вторая волна воздушной тревоги набирает обороты
Относительное спокойствие и «всего лишь» жёлтый уровень продлились всего лишь 11 минут.
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