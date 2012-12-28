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420
26 минут назад
1

Вторая волна воздушной тревоги набирает обороты

Относительное спокойствие и «всего лишь» жёлтый уровень продлились всего лишь 11 минут.

Сейчас в небе над Липецкой областью вновь объявлен высший красный уровень угрозы: надвигается вторая волна БПЛА.
Красный уровень
БПЛА
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Комментарии (1)

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Тётя
10 минут назад
Было понятно, что выпускникам праздник испоганят. Было абсолютно всё это понятно. О чем организаторы думали?!
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