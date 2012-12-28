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178
58 минут назад
3

Игравший в Roblox юный липчанин стал жертвой мошенников, лишив родителей 30 тысяч рублей

После возвращения популярной игровой платформы Roblox в Россию местные пользователи уже столкнулись с мошенническими схемами.

Один из первых пострадавших — юный житель Липецкой области, который пытался пополнить баланс игрового аккаунта. Платформа предлагает платный контент за робуксы, но легальные способы их приобретения в стране сейчас ограничены, и многие игроки начинают искать обходные пути в сети, что активно используют злоумышленники.

Школьник нашёл в мессенджере бота, который пообещал помочь с зачислением валюты после установки специального приложения. Мальчик скачал программу на телефон, ввёл номер матери, а затем полученный в смс-сообщении код. Почти мгновенно с банковской карты родительницы списали около 30 тысяч рублей. Пропажу женщина заметила только через сутки и сразу обратилась в полицию.

Ввозбуждено уголовное дело.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Виктор
25 минут назад
За любые действия человек несет личную ответственность
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правильно
29 минут назад
ну будут играться!
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Мнение психолога
49 минут назад
Дурная голова покоя рукам не даёт...
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