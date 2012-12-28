Игравший в Roblox юный липчанин стал жертвой мошенников, лишив родителей 30 тысяч рублей

После возвращения популярной игровой платформы Roblox в Россию местные пользователи уже столкнулись с мошенническими схемами.

Один из первых пострадавших — юный житель Липецкой области, который пытался пополнить баланс игрового аккаунта. Платформа предлагает платный контент за робуксы, но легальные способы их приобретения в стране сейчас ограничены, и многие игроки начинают искать обходные пути в сети, что активно используют злоумышленники.Школьник нашёл в мессенджере бота, который пообещал помочь с зачислением валюты после установки специального приложения. Мальчик скачал программу на телефон, ввёл номер матери, а затем полученный в смс-сообщении код. Почти мгновенно с банковской карты родительницы списали около 30 тысяч рублей. Пропажу женщина заметила только через сутки и сразу обратилась в полицию.Ввозбуждено уголовное дело.