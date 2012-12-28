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Общество
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58 минут назад
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Игравший в Roblox юный липчанин стал жертвой мошенников, лишив родителей 30 тысяч рублей
После возвращения популярной игровой платформы Roblox в Россию местные пользователи уже столкнулись с мошенническими схемами.
Школьник нашёл в мессенджере бота, который пообещал помочь с зачислением валюты после установки специального приложения. Мальчик скачал программу на телефон, ввёл номер матери, а затем полученный в смс-сообщении код. Почти мгновенно с банковской карты родительницы списали около 30 тысяч рублей. Пропажу женщина заметила только через сутки и сразу обратилась в полицию.
Ввозбуждено уголовное дело.
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