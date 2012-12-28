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В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова
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831
сегодня, 09:42
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Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова

А в ДТП на Грязинском шоссе пострадала беременная женщина.

Вчера вечером у дома на улице Меркулова, 8 семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму школьника госпитализировали в детскую областную больницу.

У остановки «Асфальтная» на Грязинском шоссе в столкновении автомобилей «Киа Сид» и «Шевроле» пострадала водитель одной из машин, беременная женщина 1989 года рождения. С диагнозом угроза прерывания беременности пострадавшую отвезли в третью горбольницу. Также в аварии пострадал ее трехлетний ребенок, испытавший сильный испуг.

В ДТП на этом же Грязинском шоссе у поворота на Матырское кладбище пострадала 30-летняя женщина. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, но она отказалась от госпитализации.

Также не захотел ехать в больницу и 61-летний водитель одной из двух машин, столкнувшихся на Южном обходе Липецка.
ДТП
дети
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Самокатчик
16 минут назад
Он же ребёнок!!!!!
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Естественный отбор
42 минуты назад
Самокатчикам главное дожить до 16 ти лет. В 16 лет уже можно на лёгких мотоциклах гонять. Главное дожить до 18 ти лет. В 18 лет можно уже гонять на скоростных спортивных мотоциклах. Гоняя на скоростных мотоциклах главное попытаться дожить до пенсии, а это и без мотоцикла не просто сделать - дожить то до 65 лет....
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пешеход
46 минут назад
Вадятлы давным давно врезаются друг в друга,калечя и убивая. Это патология .
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дед
40 минут назад
Просто им все должны.
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Травматолог
52 минуты назад
Самокатодятлы уже в стоящие автомобили врезается. Это диагноз
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Дед
31 минуту назад
Самокат головного мозга
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Мимопроходил
56 минут назад
Видел этот электросамокат вчера, сразу видно родители богатые у сыночки
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иди дальше
50 минут назад
Да ладно богатые,обычный электорат ,больше денег прокуривает и пропивает,чем этот самокат стоит.
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Ну хорошо
57 минут назад
хоть не пятилетний
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