Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Происшествия
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сегодня, 09:42
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Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова
А в ДТП на Грязинском шоссе пострадала беременная женщина.
У остановки «Асфальтная» на Грязинском шоссе в столкновении автомобилей «Киа Сид» и «Шевроле» пострадала водитель одной из машин, беременная женщина 1989 года рождения. С диагнозом угроза прерывания беременности пострадавшую отвезли в третью горбольницу. Также в аварии пострадал ее трехлетний ребенок, испытавший сильный испуг.
В ДТП на этом же Грязинском шоссе у поворота на Матырское кладбище пострадала 30-летняя женщина. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, но она отказалась от госпитализации.
Также не захотел ехать в больницу и 61-летний водитель одной из двух машин, столкнувшихся на Южном обходе Липецка.
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