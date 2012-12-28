Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова

А в ДТП на Грязинском шоссе пострадала беременная женщина.

Вчера вечером у дома на улице Меркулова, 8 семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму школьника госпитализировали в детскую областную больницу.У остановки «Асфальтная» на Грязинском шоссе в столкновении автомобилей «Киа Сид» и «Шевроле» пострадала водитель одной из машин, беременная женщина 1989 года рождения. С диагнозом угроза прерывания беременности пострадавшую отвезли в третью горбольницу. Также в аварии пострадал ее трехлетний ребенок, испытавший сильный испуг.В ДТП на этом же Грязинском шоссе у поворота на Матырское кладбище пострадала 30-летняя женщина. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, но она отказалась от госпитализации.Также не захотел ехать в больницу и 61-летний водитель одной из двух машин, столкнувшихся на Южном обходе Липецка.