Происшествия

22 минуты назад

Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл

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#подделка документов
Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл

Полицейскими возбуждено уголовное дело о подделке документов. Обвиняемый попался с фальшивыми правами на КПП предприятия. Оказалось, подделкой он запасся, собираясь украсть металл. 

УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о подделке документов 47-летним мужчиной. Прошлой осенью он попался с поддельными водительскими правами.

«В октябре прошлого года при оформлении разового пропуска для выезда на территорию крупного предприятия Левобережного района подозреваемый предоставил на КПП подложные водительское удостоверение. Охранники вызвали сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейские мужчину задержали, а права отправили на экспертизу. В отдел полиции мужчина признался, что использовал поддельные права, чтобы проехать на территории предприятия, совершить кражу металла, и остаться не найденным. Проведенная экспертиза также показала, что права - подделка. 
9
#подделка документов

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