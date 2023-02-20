22 минуты назад
Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл
Полицейскими возбуждено уголовное дело о подделке документов. Обвиняемый попался с фальшивыми правами на КПП предприятия. Оказалось, подделкой он запасся, собираясь украсть металл.
«В октябре прошлого года при оформлении разового пропуска для выезда на территорию крупного предприятия Левобережного района подозреваемый предоставил на КПП подложные водительское удостоверение. Охранники вызвали сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейские мужчину задержали, а права отправили на экспертизу. В отдел полиции мужчина признался, что использовал поддельные права, чтобы проехать на территории предприятия, совершить кражу металла, и остаться не найденным. Проведенная экспертиза также показала, что права - подделка.
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