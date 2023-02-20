Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл

Полицейскими возбуждено уголовное дело о подделке документов. Обвиняемый попался с фальшивыми правами на КПП предприятия. Оказалось, подделкой он запасся, собираясь украсть металл.

УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о подделке документов 47-летним мужчиной. Прошлой осенью он попался с поддельными водительскими правами.



«В октябре прошлого года при оформлении разового пропуска для выезда на территорию крупного предприятия Левобережного района подозреваемый предоставил на КПП подложные водительское удостоверение. Охранники вызвали сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Полицейские мужчину задержали, а права отправили на экспертизу. В отдел полиции мужчина признался, что использовал поддельные права, чтобы проехать на территории предприятия, совершить кражу металла, и остаться не найденным. Проведенная экспертиза также показала, что права - подделка.

