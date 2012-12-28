Подготовка к 1 сентября — полным ходом: школьников в «Елецком» и 9-м микрорайоне ждёт новоселье

Вице-губернатор Юлия Котлярова проинспектировала строящуюся школу №58 в «Елецком» и капитально ремонтируемую школу №51 в 9-м микрорайоне.

1 сентября в Липецке откроют новую среднюю школу № 58, расположенную на улице Артёмова в микрорайоне «Елецкий». Учеников в нее уже записывают — по состоянию на конец апреля заявления подали родители около 500 детей.Новая школа в «Елецком» рассчитана на 1 225 мест. Больше только ещё одна строящаяся школа — «Циолковский» в «Звёздном» — на 1500 учеников.Возведением школы №58 занимается компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, которая за последние годы построила в Липецкой области уже пять новых школ, в том числе соседнюю школу №60 на 800 учеников.Сейчас школа №60 переполнена — дети в ней учатся в две полные смены и в один «пересменок» с 11:00 до 15:00. Новая школа как раз призвана её разгрузить. К тому же напротив школы будет построен ещё один микрорайон. Поэтому рядом со школой №58 уже оставили место для будущего детского сада.Интересно, что изначально школа №58 должна была быть построена на месте стадиона у школы №60. Но жители микрорайона «Елецкий» выступили против — и к их мнению прислушались.— Эта школа — самый крупный наш проект и по площади — а это почти 28 000 квадратных метров, и по объёму работы. Одна из изюминок этой школы — лестничные клетки с облицовкой стен керамогранитом. Обычно для этих целей используется штукатурка. Впечатляет и размах школы — чего стоят только одни рекреации и коридоры — в них можно в футбол играть! А ещё в школе три спортивных зала: большой, малый и гимнастический, также есть зал для хореографии. Детям должно понравиться! — Рассказал Андрей Бугаков.Понравится ли детям, родителям и учителям сегодня оценивала вице-губернатор Юлия Котлярова. Вердикт — к 1 сентября почти всё готово, осталось отмыть кабинеты, расставить мебель и запустить детей. Мебель и даже спортинвентарь уже закуплены и ждут своего часа.— Эта школа — естественно-научной направленности, основными, базовыми предметами здесь будут физика, биология, химия. А уже сами дети могут сделать свой осознанный выбор — в каком направлении им двигаться и с какой сферой они мечтают связать будущую профессию. И это одна из самых больших школ — она рассчитана на 1 225 мест. Конечно, она разгрузит действующую 60-ю школу. Предварительный набор детей на сайте департамента образования администрации Липецка уже открыт. Всех милости просим, приходите учиться в эту красивую и одну из самых современных школ нашей области! — прорекламировала новую школу Юлия Котлярова.Председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова добавила, что для школы подбирают и учителей. Но окончательно к оформлению педагогов и записи учеников департамент приступит только после завершения лицензирования школы.Ремонт сейчас кипит и в школе №51 в 9-м микрорайоне, которая недавно отметила полувековой юбилей. Капитальный ремонт построенной в 1973 году школы начался прошлой осенью. Но 1 сентября дети должны вернуться из здания начальной школы в родные стены.— Задача стояла — не просто преобразовать школьное пространство, а сохранить наши историю и традиции. Решение о наполнении школы — как внутренних помещений, так и её внешнего облика, фасада, принималось с учётом мнения родителей, педагогов и детей. Если честно — о таких масштабных преобразованиях стоило только мечтать! Мы считаем — это настоящий подарок к юбилею школы! Огромное спасибо тем людям, которые причастны к этому проекту — прежде всего, правительству Липецкой области, — сказала директор школы №51 Татьяна Ленкова.В школе-комплексе №51 учатся 1800 детей, а вместе с детским садом — 1940 ребят. В их школе заменили практически всё: системы коммуникаций, крышу. Косметический частичный ремонт перед началом учебного года накопившиеся проблемы уже давно не решал. А капремонт буквально преобразил здание!Сейчас подрядчик уже на финишной прямой. Уложена плитка, оштукатурены стены, заменена кровля. Строители переходят к покраске и воплощению в жизнь смелых дизайнерских решений. Например, старшеклассники предложили перенести гардероб в смежные кабинеты за стеной. А на входе на первом этаже появилось располагающее к неформальному общению пространство и функциональные зоны для творчества: музыкальная зона и зона общения. Появятся места для игры на гитаре и даже фортепьяно! «Не бойся и просто играй. Время для счастья сейчас» — эта фраза на стене школы призвана мотивировать ребят самовыражаться и свободно проявлять свои таланты.В школе обновлён и расширен актовый зал: теперь он сделан по принципу трансформера, где можно убрать часть сидячих мест и превратить эту зону в танцплощадку. Библиотека также станет многофункциональной — появятся интерактивные зоны для работы с планшетами.Также в школе появится музей, в котором будет отражена история образовательного учреждения и биографии её известных педагогов. Прямо сегодня в школе состоится вечер памяти первого директора — участника Великой Отечественной войны Виктора Ермакова. Именно он в 1973 году открывал школу и закладывал традиции. Отдавая дань этим традициям, для школы выбрали очень сдержанные цветовые решения. Её стремились сделать не креативной, а сдержанно красивой!— В школе заканчиваются строительные, монтажные, отделочные работы. Родители и дети подошли творчески к капитальному ремонту — все их идеи и предложения учли. Была перенесена зона гардероба. Появились зоны для отдыха и неформального общения ребят. Много предложений было в части оформления стен — всё это мы увидим чуть позже. К 1 сентября дети пойдут в уже полностью обновлённую школу! А в следующем году в Липецкой области в капитальный ремонт войдут 35 школ — это, действительно, очень много. И это важное решение для субъекта. Всё для будущего наших детей! — Подытожила объезд школ вице-губернатор Юлия Котлярова.