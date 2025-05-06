«Шкода» и «КамАЗ» горели в Липецкой области

Пожарные за сутки потушили 14 возгораний.



Автомобиль «Шкода Фабия» горел на улице Папина в Липецке днем 5 мая. Машину потушили очевидцы пожара, но огонь успел уничтожить ее подкапотное пространство, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.А вот вечером в деревне Соколовка Данковского района без пожарных не обошлось. Здесь огонь уничтожил электропроводку, крыло и колесо автомобиля «КамАЗ».Дважды пожарные работали вчера в Грязинском районе. В селе Сошки сгорел жилой дом и надворная постройка, но одно строение отстоять удалось, а в совхозе Красная Дубрава огонь уничтожил кровлю нежилого дома.Еще один нежилой дом сгорел в селе Завальное Усманского района, а в деревне Петровка Добринского района огонь уничтожил бесхозное строение.На площади Металлургов в Липецке загорелся строительный вагончик. Огонь уничтожил его внутреннюю отделку на 18 квадратных метрах.Из 15 произошедших за сутки пожаров, четыре — пал сухой травы. Самый крупный, на 15 гектарах, возник у села Малинино Хлевенского района. Всего с начала года в области зарегистрировано 990 палов травы, она горела на 255 гектарах.