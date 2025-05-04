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Спорт
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сегодня, 17:16
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В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири
А сильнейшим в турнире самых мощных людей России стал ельчанин, когда-то начинавший карьеру грузчиком.
Силач из Белгорода Дмитрий Самойлов умудрился поднять снаряд, который весил 94,7 кг, 6 раз в течение одной минуты. Спортсмен пытался зафиксировать и 7-е повторение, но выбился из графика на пару секунд. До 23-летнего белгородца никто в мире не добивался такого результата.
Как сообщил GOROD48, президент Липецкой федерации стронгмена Денис Григорьев, рекорд был официально зарегистрирован, и теперь станет украшением и портфолио спортсмена, и истории соревнований – турнир проходил в Липецке 5-й раз, но до этого в нём не отмечали таких знаковых достижений.
В Липецке десять атлетов, среди которых был чемпион мира-2024 Леон Мирошник из Мурманска, соревновались по крышесносной программе. Например, применить становую тягу к закреплённому на специальной платформе автомобиля, при которой нагрузка на атлета составляет около 400 кг.
Автомобиль на платформе больше всех поднял чемпион мира Мирошник - 3 раза.
Далее шла эстафета, в ходе которой нужно было переместить на 15 метров 250-килограммовый автоприцеп, поднять 150-килограммовое железное «бревно» и перенести на полтора десятка метров «коромысло» с нагрузкой в 320 кг.
Ничего необычного, просто спортсмен несёт "коромысло"
Под конец измученных силачей ждали «камни Атласа» - 170-килограммовые бетонные шары, которые за 90 секунд нужно было поднять максимальное количество раз с земли на полутораметровую высоту.
"Камушки Атласа"
В итоге со всеми заданиями лучше всех справился 36-летний ельчанин Александр Кузьмин, который и стал победителем этапа Кубка России. Платформу с автомобилем он за минуту качнул 2 раза, а «камни Атласа» оторвал от земли и водрузил на постамент 7 раз. Гигантскую гирю Кузьмин поднял 5 раз – на один меньше рекордсмена Самойлова.
Кузьмин когда-то начинал в Ельце грузчиком
Нашему земляку до рекорда не хватило одного повторения
Заслуженная награда герою из Ельца
Еще один представитель нашего региона 23-летний липчанин Александр Клоков занял 5-е место. Таблица достижений участников на графике ниже.
Григорьев может быть доволен отлично проделанной работой
В таких соревнованиях каждый участник - победитель
Фото и видео предоставлены организаторами соревнований
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