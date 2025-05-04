В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири

А сильнейшим в турнире самых мощных людей России стал ельчанин, когда-то начинавший карьеру грузчиком.

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В Липецке десять атлетов, среди которых был чемпион мира-2024 Леон Мирошник из Мурманска, соревновались по крышесносной программе. Например, применить становую тягу к закреплённому на специальной платформе автомобиля, при которой нагрузка на атлета составляет около 400 кг.





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Автомобиль на платформе больше всех поднял чемпион мира Мирошник - 3 раза.





Далее шла эстафета, в ходе которой нужно было переместить на 15 метров 250-килограммовый автоприцеп, поднять 150-килограммовое железное «бревно» и перенести на полтора десятка метров «коромысло» с нагрузкой в 320 кг.













Ничего необычного, просто спортсмен несёт "коромысло"





Под конец измученных силачей ждали «камни Атласа» - 170-килограммовые бетонные шары, которые за 90 секунд нужно было поднять максимальное количество раз с земли на полутораметровую высоту.









"Камушки Атласа"





В итоге со всеми заданиями лучше всех справился 36-летний ельчанин Александр Кузьмин, который и стал победителем этапа Кубка России. Платформу с автомобилем он за минуту качнул 2 раза, а «камни Атласа» оторвал от земли и водрузил на постамент 7 раз. Гигантскую гирю Кузьмин поднял 5 раз – на один меньше рекордсмена Самойлова.









Кузьмин когда-то начинал в Ельце грузчиком









Нашему земляку до рекорда не хватило одного повторения













Заслуженная награда герою из Ельца









Григорьев может быть доволен отлично проделанной работой















В таких соревнованиях каждый участник - победитель







Фото и видео предоставлены организаторами соревнований