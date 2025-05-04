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сегодня, 17:16
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В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири

А сильнейшим в турнире самых мощных людей России стал ельчанин, когда-то начинавший карьеру грузчиком.

Главным событием прошедшего под открытым небом в Нижнем парке Кубка России по стронгмену (силовому экстриму) стал новый рекорд страны в подъеме гигантской гири.

Силач из Белгорода Дмитрий Самойлов умудрился поднять снаряд, который весил 94,7 кг, 6 раз в течение одной минуты. Спортсмен пытался зафиксировать и 7-е повторение, но выбился из графика на пару секунд. До 23-летнего белгородца никто в мире не добивался такого результата.

Как сообщил GOROD48, президент Липецкой федерации стронгмена Денис Григорьев, рекорд был официально зарегистрирован, и теперь станет украшением и портфолио спортсмена, и истории соревнований – турнир проходил в Липецке 5-й раз, но до этого в нём не отмечали таких знаковых достижений.

В Липецке десять атлетов, среди которых был чемпион мира-2024 Леон Мирошник из Мурманска, соревновались по крышесносной программе. Например, применить становую тягу к закреплённому на специальной платформе автомобиля, при которой нагрузка на атлета составляет около 400 кг.


Автомобиль на платформе больше всех поднял чемпион мира Мирошник - 3 раза. 

Далее шла эстафета, в ходе которой нужно было переместить на 15 метров 250-килограммовый автоприцеп, поднять 150-килограммовое железное «бревно» и перенести на полтора десятка метров «коромысло» с нагрузкой в 320 кг. 

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Ничего необычного, просто спортсмен несёт "коромысло"

Под конец измученных силачей ждали «камни Атласа» - 170-килограммовые бетонные шары, которые за 90 секунд нужно было поднять максимальное количество раз с земли на полутораметровую высоту.

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"Камушки Атласа"

В итоге со всеми заданиями лучше всех справился 36-летний ельчанин Александр Кузьмин, который и стал победителем этапа Кубка России. Платформу с автомобилем он за минуту качнул 2 раза, а «камни Атласа» оторвал от земли и водрузил на постамент 7 раз. Гигантскую гирю Кузьмин поднял 5 раз – на один меньше рекордсмена Самойлова.

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Кузьмин когда-то начинал в Ельце грузчиком

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Нашему земляку до рекорда не хватило одного повторения

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Заслуженная награда герою из Ельца

Еще один представитель нашего региона 23-летний липчанин Александр Клоков занял 5-е место. Таблица достижений участников на графике ниже.

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Просмотр соревнования для зрителей был бесплатным. И болельщики, и профессионалы отметили неизменный высокий уровень организации соревнований в Липецке, за которую отвечал президент областной федерации Денис Григорьев.

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Григорьев может быть доволен отлично проделанной работой

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В таких соревнованиях каждый участник - победитель

Фото и видео предоставлены организаторами соревнований

Силовой экстрим
стронгмэн
Александр Кузьмин
Денис Григорьев
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Комментарии (6)

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Сначала новые
веселье
сегодня, 18:59
город как помойка,хорошо если трубы протянут годик.свое сельское хозяйство в каких магазинах.
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Вова
сегодня, 18:54
Дениска молодца так держать.
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Бабушка
сегодня, 18:53
Диточки, вскопайте и посадите картошку, вот будет помощь
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Силачи
сегодня, 18:28
поработали на славу ! Всему миру показали свою силу !
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Лиза
сегодня, 17:37
А для чего все эти поднятия тяжестей?
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Пензия
сегодня, 17:22
Лучше бы мне мешок картохи поднял с погребя. Сила не к делу.
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