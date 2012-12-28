В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг

Чемпион мира, чемпион России, сильнейшие люди Ельца, Тульской и Пензенской областей — представляем список участников.

Будут и любимые публикой крышесносные упражнения — буксировка тягача «Scania», становая тяга легкового автомобиля, когда на атлета выпадает около 400 кг нагрузки.









Так это выглядело на прошлых соревнованиях

После этого «железные люди» ещё и примут участие в эстафете, включающую в себя перемещение 250-килограмового автоприцепа на 15 метров, подъем 150-килограммового бревна и т.д. Завершат турнир старые добрые «камни Атласа», которые за полторы минуты нужно будет наибольшее число раз поднять с земли и водрузить на специальный постамент: вес одного «камушка» (на самом деле — бетонного шара) 170 кг.









Ничего особенного, просто «камушки» Атласа

Одно из самых ярких событий выходных состоится в 12:00 в Нижнем парке — первый этап Кубка России по стронгмену (силовому экстриму).Соревнования пройдёт прямо под открытым небом, посмотреть могут свободно все желающие. Программа доказывает, что в Липецке будут соревноваться люди, обладающие неземной силой. Первое же упражнение — подъем гигантской гири 80 или 94 кг (на выбор, тяжелый снаряд даёт больше очков) в течение 60 секунд.Липецкую область на соревнованиях представят 36-летний бывший грузчик из Ельца(рост 180 см, вес 125 кг), победитель международного турнира «Europe Grand prix» во Франции в 2019 году, «бронзовый» призёр игр силачей-2019 в Хиве (Узбекистан), а также липчанин 23-летний(192 см, 125 кг), рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом 501.2 кг, результат - 8 метров 24 сантиметра.Организаторы турнира предоставили GOROD48 список остальных участников мега-турнира., 36 лет (185 см, 150 кг). Победитель чемпионата Москвы – 2022-24. «Серебряный» призёр Кубка Азии 2021 г. Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона, результат 730 кг.3 года (189 см, 136 кг). Вошёл в ТОП-5 сильнейших людей России-2024, сильнейший юниор России-2024. Победитель матчевой встречи Россия-Беларусь-2023 и международного турнира в Китае-2024. Рекордсмен России среди юниоров подъёме гигантской гантели 100 кг - 6 повторений за 60 сек.36 лет (184 см, 130 кг). В 2024 году становился «бронзовым» призёром призёр всероссийских соревнований «Богатырская битва» и международного турнира «Игры богатырей».34 года (185 см, 125 кг). Победитель и призёр межрегиональных соревнований по стронгмену35 лет (174 см, 115 кг). Обладатель Кубка России-2019 (до 95 кг). Победитель чемпионата мира-2024 (до 110 кг). Рекордсмен мира в тяге оси Аполлона в категории до 110 кг - 415 кг., 40 лет (174 см, 107 кг). Чемпион Росси по стронгмену 2021 (до 110 кг). Бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 202433 года (203 см, 150 кг). «Бронзовый» призёр турнира Сила Тулы-2023. Победитель открытого Кубка Ростова-на-Дону по стронгмену 2024. Сильнейший человек Тульской области-2024.40 лет (182 см, 135 кг). «Серебряный» призёр международного турнира «Siberian Power Show»-2022. Сильнейший человек Пензенской области на протяжении девяти последних лет – с 2016 по 2024.