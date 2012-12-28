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В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
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Спорт
1583
сегодня, 10:00
46

В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг

Чемпион мира, чемпион России, сильнейшие люди Ельца, Тульской и Пензенской областей — представляем список участников.

Одно из самых ярких событий выходных состоится в 12:00 в Нижнем парке — первый этап Кубка России по стронгмену (силовому экстриму).

Соревнования пройдёт прямо под открытым небом, посмотреть могут свободно все желающие. Программа доказывает, что в Липецке будут соревноваться люди, обладающие неземной силой. Первое же упражнение — подъем гигантской гири 80 или 94 кг (на выбор, тяжелый снаряд даёт больше очков) в течение 60 секунд.

Будут и любимые публикой крышесносные упражнения — буксировка тягача «Scania», становая тяга легкового автомобиля, когда на атлета выпадает около 400 кг нагрузки.

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Так это выглядело на прошлых соревнованиях

После этого «железные люди» ещё и примут участие в эстафете, включающую в себя перемещение 250-килограмового автоприцепа на 15 метров, подъем 150-килограммового бревна и т.д. Завершат турнир старые добрые «камни Атласа», которые за полторы минуты нужно будет наибольшее число раз поднять с земли и водрузить на специальный постамент: вес одного «камушка» (на самом деле — бетонного шара) 170 кг.

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Ничего особенного, просто «камушки» Атласа

Липецкую область на соревнованиях представят 36-летний бывший грузчик из Ельца Александр Кузьмин (рост 180 см, вес 125 кг), победитель международного турнира «Europe Grand prix» во Франции в 2019 году, «бронзовый» призёр игр силачей-2019 в Хиве (Узбекистан), а также липчанин 23-летний Александр Клоков (192 см, 125 кг), рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом 501.2 кг, результат - 8 метров 24 сантиметра.

Организаторы турнира предоставили GOROD48 список остальных участников мега-турнира.

Дмитрий Логунов (Москва), 36 лет (185 см, 150 кг). Победитель чемпионата Москвы – 2022-24. «Серебряный» призёр Кубка Азии 2021 г. Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона, результат 730 кг.

Дмитрий Самойлов (Белгород), 23 года (189 см, 136 кг). Вошёл в ТОП-5 сильнейших людей России-2024, сильнейший юниор России-2024. Победитель матчевой встречи Россия-Беларусь-2023 и международного турнира в Китае-2024. Рекордсмен России среди юниоров подъёме гигантской гантели 100 кг - 6 повторений за 60 сек.

Валентин Акимов (с. Темкино, Смоленская обл.), 36 лет (184 см, 130 кг). В 2024 году становился «бронзовым» призёром призёр всероссийских соревнований «Богатырская битва» и международного турнира «Игры богатырей».

Николай Гоглов (Нижний Новгород), 34 года (185 см, 125 кг). Победитель и призёр межрегиональных соревнований по стронгмену

Леон Мирошник (Мурманск), 35 лет (174 см, 115 кг). Обладатель Кубка России-2019 (до 95 кг). Победитель чемпионата мира-2024 (до 110 кг). Рекордсмен мира в тяге оси Аполлона в категории до 110 кг - 415 кг.

Егор Макаров (Москва), 40 лет (174 см, 107 кг). Чемпион Росси по стронгмену 2021 (до 110 кг). Бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024

Евгений Коновалов (Тула), 33 года (203 см, 150 кг). «Бронзовый» призёр турнира Сила Тулы-2023. Победитель открытого Кубка Ростова-на-Дону по стронгмену 2024. Сильнейший человек Тульской области-2024.

Рамиль Рамазанов (Кузнецк, Пензенская область), 40 лет (182 см, 135 кг). «Серебряный» призёр международного турнира «Siberian Power Show»-2022. Сильнейший человек Пензенской области на протяжении девяти последних лет – с 2016 по 2024.
Силовой экстрим
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Комментарии (46)

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Как гость
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Сначала новые
Заранее надо
сегодня, 14:53
Ещё бы завтра об этом написали...
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Злой бамбр
сегодня, 13:52
Соревнования «здравствуй, грыжа»! :)))
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Не
сегодня, 14:47
Ну тебе с дивана виднее..
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Алёша
сегодня, 13:49
В соревнованиях выиграли два силача, которые занесли рояль на 12 этаж, при этом 11 раз ошибались
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Было ,
сегодня, 13:35
! Такое обьявление было о приеме на работу ,на мясокомбинат во времена СССР ! Обьявление это попало в журнал ,после чего название профессий поменяли на более благозвучные ! Вот такие курьезы бывали и в СССР !
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Ага
сегодня, 13:58
Хорошая история. Жаль что неправда
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Лиза
сегодня, 13:34
Конечно, мужчины должны быть сильными. Надеюсь, дома они тоже тяжести сами таскают, а не их жёны.
Ответить
Гусь
сегодня, 13:52
А какие дома тяжести? Стакан ко рту подносить, если тока?:)))
Ответить
По себе
сегодня, 14:49
А какие дома тяжести? Стакан ко рту подносить, если тока?:))) Судишь?
Ответить
Всегда
49 минут назад
Судишь? сужу по себе. А ты?
Ответить
Я
40 минут назад
сужу по себе. А ты? Не пью
Ответить
Я
43 минуты назад
сужу по себе. А ты? Не пью
Ответить
ДА
сегодня, 13:06
Встречаются две подруги. Одна говорит: - Слушай, я вчера со штангистом переспала. - Ну и как? - Впечатление словно на тебя упал огромный шкаф с маленьким ключиком.
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Иван Боддунный
сегодня, 13:27
Настоящий силач качает везде и все. Непроработанных мест не должно быть!
Ответить
Везде
сегодня, 13:55
Настоящий силач качает везде и все. Непроработанных мест не должно быть! Блинами или гирями качаете. Или в ручную молотите?
Ответить
Не,
сегодня, 13:22
Ну тебе про ключики виднее, конечно..
Ответить
Объявление
сегодня, 12:55
На низкооплачиваемую работу требуются грузчики. Надо носить тяжести по этажам (роялю и пианино). Берём студентов и чемпионов с айкью от 150 кг.
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Сам
сегодня, 13:01
Носи. Мы лучше в комментах посидим.
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Дмитрий
сегодня, 12:29
Не перевелись ещё богатыри ! Такую неподъемную громаду Врагу не пожелаю своему, Я подхожу к тяжёлому снаряду С тяжёлым чувством; Вдруг не подниму. В.Высоцкий
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Пупок сила, сушка могила
сегодня, 12:11
Вот эти соревнования по силовому экстриму показывают на практике, как должен выглядеть реальный силач. На бодибильдеров совсем не похожи, почти все с пупками. Потому что там сила, запас энергии. А если вместо пупка у них будут кубики, они будут падать без сил после первого же конкурса-упражнения! Так-то. Учитесь) мужику надо выглядеть, как помесь медведя и чудовища, а не как модель из фитнес-блога!
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Телевизор это
сегодня, 12:10
Зомбоящик, идите лучше картошку сажать, и ентих ребятишек с собой берите нехай полезным делом займутся
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