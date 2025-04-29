Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
Общество
Теперь красный уровень объявлен в Липецке
Происшествия
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Происшествия
Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»
Происшествия
35-летний липчанин по ошибке выпил электролит
Здоровье
Женщина-водитель автомобиля «Киа» пострадала в столкновении с «Тойотой»
Происшествия
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Кто сливает фекальные стоки на улицу Фрунзе, должны разбираться полицейские и экологи
Общество
Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал
Происшествия
По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
Происшествия
Читать все
По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
Происшествия
На Соколе вандалы разнесли «Мегагородок»
Происшествия
Четыре жертвы мошенников перевели им больше пяти миллионов рублей
Происшествия
А вы судитесь: доходы бюджета Липецка выросли на 60 млн рублей за счет увеличения госпошлин по обращениям в суд
Общество
59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
Происшествия
Липчан атакуют мошенники от имени налоговой
Происшествия
Организаторы «Бессмертного полка» предусмотрели даже возможность воздушной опасности
Общество
Дело лжесвидетеля по делу бутлегера направлено в суд
Происшествия
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
Три надворные постройки и бесхозное строение сгорели в Липецкой области
Происшествия
Читать все
В России
51
51 минуту назад

LG перестанет выпускать обновления для смартфонов в июне

Без обновлений системы безопасности смартфоны будут более уязвимы перед киберугрозами и вредоносным ПО.

Южнокорейская корпорация LG прекратит поддерживать обновлениями все свои смартфоны в июне, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Android Authority.

LG через свой сервисный сайт объявила об окончательном прекращении поддержки смартфонов еще 10 апреля. 30 июня фирма отключит свои серверы и прекратит выпускать какие-либо обновления и патчи безопасности для представленных ранее Android-смартфонов.

Корейская компания объявила об уходе с рынка смартфонов в 2021 году. До этого LG входила в десятку популярных брендов — 4 года назад фирма, по данным Counterpoint Research, занимала 1,9 процента мирового рынка смартфонов.

По словам специалистов Android Authority, после 30 июня пользоваться смартфонами LG станет небезопасно. Так как для устройств не будут выпускать патчей, они станут более уязвимыми перед атаками хакеров.
LG
смартфоны
обновления
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить