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В России
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51 минуту назад
LG перестанет выпускать обновления для смартфонов в июне
Без обновлений системы безопасности смартфоны будут более уязвимы перед киберугрозами и вредоносным ПО.
LG через свой сервисный сайт объявила об окончательном прекращении поддержки смартфонов еще 10 апреля. 30 июня фирма отключит свои серверы и прекратит выпускать какие-либо обновления и патчи безопасности для представленных ранее Android-смартфонов.
Корейская компания объявила об уходе с рынка смартфонов в 2021 году. До этого LG входила в десятку популярных брендов — 4 года назад фирма, по данным Counterpoint Research, занимала 1,9 процента мирового рынка смартфонов.
По словам специалистов Android Authority, после 30 июня пользоваться смартфонами LG станет небезопасно. Так как для устройств не будут выпускать патчей, они станут более уязвимыми перед атаками хакеров.
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