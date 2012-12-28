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В России
13
17 минут назад

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Канаде

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, несколько человек погибли, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBC и полицию.

Точное число жертв правоохранители не назвали. Кроме того, несколько человек получили ранения. Водителя задержали. Правоохранительные органы начали проверку.

Как уточняет телеканал, автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (06:00 мск 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль.

Мероприятие было посвящено дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля, передает CBC. Праздник провозглашен в честь победы в 1521 году вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами.
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