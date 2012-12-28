В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В России
13
17 минут назад
Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Канаде
Точное число жертв правоохранители не назвали. Кроме того, несколько человек получили ранения. Водителя задержали. Правоохранительные органы начали проверку.
Как уточняет телеканал, автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (06:00 мск 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль.
Мероприятие было посвящено дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля, передает CBC. Праздник провозглашен в честь победы в 1521 году вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами.
0
0
0
0
0
Комментарии