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22 минуты назад

Делегация Крушеваца, города-побратима Липецка, пожелала горожанам мира и здоровья

На торжественном приеме в честь Дня города новый Почетный гражданин Липецка Евдокия Бычкова прочитала панегирик собственного сочинения, а девяти школьницам вручили паспорта.

Сегодня по заведенной традиции в Липецком горсовете прошел торжественный прием в честь Дня города.

Кажется, так много гостей в зале заседаний горсовета не было давно. К 10 часам в нем яблоку негде было упасть!

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— Иди сюда! — экс-мэр Липецка и экс-депутат Госдумы Михаил Гулевский через весь зал позвал в соседнее с собой кресло экс-губернатора и экс-сенатора Олега Королева.

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— Нет, ты иди сюда! — махнул тот рукой в ответ.

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Но в итоге никто никуда не пошел, ведь кому где сидеть организаторы расписали заранее.

Потихоньку все расселись по своим местам: Почетные граждане Липецка и Липецкой области, бывшие и нынешние депутаты горсовета и чиновники, делегации из муниципалитетов и городов-побратимов, молодежь, которой, по традиции, на таком приеме вручают паспорта…

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В приветственном слове глава Липецка Михаил Щербаков и председатель горсовета были лаконичны. Мэр сказал о том, что эти совмещенные праздники — День города и День металлурга — стали возможны труду многих поколений горожан. А потом рассмешил всех словами о том, что «всякий раз День города у нас как Новый год!» Шутку поддержала спикер горсовета и добавила, что такие праздники возможны лишь потому, что каждый житель Липецка каждый год оставляет частичку себя в общем труде на благо родного города.

— Перед приездом к нам делегации из Сербии я попросила руководство Дворца спорта «Звездный» вырезать картинку из клипа о Крушеваце и вывести его на информационный экран, чтобы липчане лучше узнали о нашем городе-побратиме. А в ответ они создали целый ролик об этом городе! Это в нашем характере — делать больше, чем достаточно!

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Евгения Фрай особо отметила ветеранов труда, Почетных граждан города, которые просто фонтанируют идеями, как сделать жизнь липчан лучше. «Взять нашего мецената Николая Николаевича Бобина. У него есть друг, поэт-песенник Олег Митяев. Он порой гостит у него, дает домашние концерты. Но однажды Бобин попросил его выступить на Дне города, порадовать песнями всех, и тот не отказал. И это уже стало традицией».

Коллега Евгении Фрай, спикер горсовета Крушеваца Драгана Баришич предала руководству муниципалитета самые теплые слова приветствия от себя и мэра города-побратима, а ее заместитель Синиш Максимович пожелал липчанам мира и здоровья. Кстати, в пакете с подарками от сербов была и бутылочка чего-то явно полезного для здоровья. Поздравил всех присутствующих с Днем города и представитель главы Чечни в Липецкой области Юнус Танкиев (Грозный также является побратимом Липецка). На этом все: представители городов-побратимов Витебска и Луганска в Липецк в этот раз не приехали.

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Подарки Липецку передали муниципалитеты Грязей и Ельца. От последнего мэру и спикеру досталась икона ангела-хранителя.

— Елец всегда смотрел на нас свысока. Мол, мы маленький город, но по годам тягаемся с Москвой, куда вам до нас! Но сейчас мы многому друг у друга учимся. Спасибо вам, — сказал Михаил Щербаков.

Затем регалии новых Почетных граждан Липецка получили предприниматель, общественница, меценат, экс-депутат городского Совета и Госдумы Евдокия Бычкова и полковник милиции в отставке Леонид Наливкин (это уже второй сотрудник ГАИ, который получает такое звание). Бычкова прочитала четверостишие собственного сочинения:

«Родному Липецку служу,
Липчан доверьем дорожу!
Да будет Липецк город-рай
В вас верю, Щербаков и в вас, Евгения Фрай!»

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А затем 14-летним подросткам вручили паспорта. Почему-то только девочкам. Их было девять. Паспорт одного мальчика остался невостребованным.

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— Мы очень любим молодежь. Все, что можно, мы делаем для молодого поколения. А поэтому мы от вас не то чтобы ожидаем, мы требуем, чтобы вы жили достойно, учились и работали. Перед вами открыты множество дорог. Прошу вас, осознанно подходите к главным выборам в вашей жизни! — напутствовала новых граждан России Евгения Фрай.

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А Михаил Щербаков, оттолкнувшись от вечной проблемы взаимоотношений отцов и детей, сказал: «молодежь — это будущие мы, улучшенная версия предыдущего поколения». И призвал «детей» не бояться труда, как не боялись его их отцы и деды. «А мы вам поможем».

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Торжественная часть приема закончилась общей фотографией у входа в горсовет.
День города
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