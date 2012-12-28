На трассе в Добринском районе столкнулись бетоновоз и мусоровоз

Спасатели помогли водителям и пассажирам выбраться из кабин. Их сейчас осматривают медики.

На трассе Грязи — Добринка, неподалеку от Хворостянки сегодня столкнулись бетоновоз «МАЗ» и «КАМАЗ»-мусоровоз.

Прибывший расчёт 13-й пожарной части оперативно обесточил технику и эвакуировал из кабины водителей, а также находившихся с ними людей, после чего их передали бригаде скорой помощи для первичного обследования, сообщили в УПГСС Липецкой области.