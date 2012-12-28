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Происшествия
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сегодня, 11:07
На трассе в Добринском районе столкнулись бетоновоз и мусоровоз
Спасатели помогли водителям и пассажирам выбраться из кабин. Их сейчас осматривают медики.
Прибывший расчёт 13-й пожарной части оперативно обесточил технику и эвакуировал из кабины водителей, а также находившихся с ними людей, после чего их передали бригаде скорой помощи для первичного обследования, сообщили в УПГСС Липецкой области.
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