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сегодня, 11:07

На трассе в Добринском районе столкнулись бетоновоз и мусоровоз

Спасатели помогли водителям и пассажирам выбраться из кабин. Их сейчас осматривают медики.

На трассе Грязи  — Добринка, неподалеку от Хворостянки сегодня столкнулись бетоновоз «МАЗ» и «КАМАЗ»-мусоровоз.

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Прибывший расчёт 13-й пожарной части оперативно обесточил технику и эвакуировал из кабины водителей, а также находившихся с ними людей, после чего их передали бригаде скорой помощи для первичного обследования, сообщили в УПГСС Липецкой области.
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