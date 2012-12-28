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День города в Липецке: парад колясок, группа PIZZA, где перекроют движение и как вечером уехать с концерта

Представляем вам карту праздника.

«Я люблю тебя…»

С праздником на нашем сайте липчан поздравляет вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых.

Признаваться в любви в торжественный день можно кому угодно – любимым, близким или родному городу. Супруги музыканты на День города в 2025 году исполнили кавер на песни «Я люблю тебя, это здорово». Автор текста Игорь Брусенцев, композитор Николай Носков.



Тепло вернулось

Словно подарок, в Липецк возвращается летняя погода: в субботу обещают от +23 до +25 градусов, в воскресенье – уже от +25 до +27 градусов. Оба выходных пройдут преимущественно без осадков.

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Отключение воды

Бывают люди, поцелованные Богом; встречаются липчане, отмеченные нашими коммунальными службами. Они то и проведут День города без холодной воды. 18 июля её перекроют:

- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.
- ул. Студенческий городок, 11, 11а 13, 14,16а;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 11а 14, 14а, 18, 16.

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19 июля главный ресурс перекроют:

- ул. Октябрьская, 73.

В частном секторе познают, что такое праздновать без воды жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

В селе Сырском и в праздники и в будние дни частенько остаются без холодной воды жители улиц Калинина и Пролетарской. Так будет и на этот раз.

Отключение света

18 июля с 09:00 до 16:00 обесточат:

- Лебедянское шоссе, 8.

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Экстренная помощь

Желаем липчанам хорошо провести время, но на всякий случай напоминаем адреса травмпунктов, все три будут приниматьв праздники взрослых и подростков от 15 лет.

- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).

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В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.

Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).

Гуляния в честь дня города

Ниже список основных точек притяжения в городе в дни его 232-летия.

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Главный концерт

18 июля с 17:00 до 21:00 главный концерт ко Дню города пройдёт на площади Петра Великого (6+). 

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Перед зрителями выступят лучшие коллективы города, а главным событием вечера станет концерт приглашенного звездного хедлайнера — группы PIZZA. Песни группы звучат в саундтреках российских сериалов «Молодёжка» и «Два отца, два сына».

А вот запуск праздничного салюта не запланирован.

Перекрытие улиц

На улице Фрунзе движение транспорта полностью перекрыто с утра пятницы до позднего вечера воскресенья, 19 июля.

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Площадь Петра Великого и прилегающие улицы Первомайская и Литаврина в субботу, 18 июля, на время проведения главного концерта с 16:00 до 22:00 закроют движение транспорта

Общественный транспорт

Автобусы, маршруты которых проходят через улицу Фрунзе и площадь Петра Великого, будут направлены в объезд по улицам Неделина, Октябрьской и Советской. Липчан просят заранее планировать свои маршруты. Работа ключевых городских маршрутов в субботу будет продлена, чтобы горожане смогли уехать домой после концерта группы PIZZA.

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Этнофестиваль

18 июля с 11:00 до 20:00 в Нижнем парке продолжал свою работу все 7 площадок фестиваля «Липецкое городище» (0+).

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Можете проследить разные периоды в жизни города – от уюта Липецкой слободы до советского прошлого, балы в стиле барокко и модерн. И все совершенно бесплатно!

Рок на Комсомольском пруду

18 июля в 18:00 начнётся мероприятие, которое стоит особняком – «Рок на Комсомольском пруду» (12+).

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Фото komsomolskyfest.ru

Выступят «Самбуки» (Воронеж), «Омела» (Москва), а также липецкие коллективы «Красный веер», «The Stuff», «Mavissing». Главный сюрприз – выступление Симфонического оркестра Липецкого Дома музыки (дирижёр Эдуард Дядюра). Рок-хиты в академическом звучании – это то, что нельзя пропустить.

Кино всему городу

Чуть подробнее о фильме, который при поддержке ОЦКНТ под открытым небом в субботу покажут на Липецком городище. 18 июля в 19:00 смотрите «Ритмы мечты». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Ирина Борисова (6+).

Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров.

В ролях: Алиса Меняйкина, Виктор Хориняк, Ирина Вилкова.



Пони - тоже кони

Если хочется сделать на праздники что-нибудь эдакое для своего ребёнка, то сообщаем, что оба дня с 11:00 до 16:00 липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) устраивает катание на пони (0+).

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Фото vk.ru/zooparklipetskii

А ещё можно просто посетить зверинец с 8:00 до 22:00, кассы перестают работать за час до закрытия.

Праздничный музей

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) поразит разнообразием в эти торжественные выходные.

18 июля:

13:00 – тематическая площадка «Петровские забавы» (6+)
15:00 – тематическая площадка «Тайны будуара: мебель, гардероб и язык веера» (6+).

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14:00 – творческая встреча с хореографическим коллективом «Встреча», танцевальным коллективом «Сюрприз», вокальным ансамблем «Серебряные годы» (6+).
15:00 – мастер-класс «В гостях у барышни: мастерим бумажный веер» (0+).
16:00 – театрализованное представление «Курортная жизнь провинции» (6+).

19 июля

11:00 и 15:00 – Экскурсия «История города: от Петра I до курорта» (6+).
12:00 — Авторская экскурсия «Железный пульс Липецка: от Петра I до наших дней» (6+).
16:00 — Экскурсия «Небо начинается с земли» (6+).

Присутствие ребёнка обязательно!

19 июля в 9:00 на площади Клименкова пройдёт яркое праздничное событие - семейный парад колясок (0+).

Номинаций для победителей много Сказка на колёсах» — карета Золушки, избушка на курьих ножках; «Техно-коляска» — космический корабль, робот, машина времени; «Оригинальный жанр» — арт-подход, абстракция, стилизация под картину и т.д. Организаторы особо предупреждают, что присутствие ребёнка в коляске обязательно.

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Дорогие липчане! Желаем вам радостно провести День города и выходные! С помощью нашей рубрики вы можете подобрать себе занятие по душе на праздники. А С помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Правда
сегодня, 10:17
Кто вчера хотел гульнуть и попить пивка.Приезжайте в Сселки в Фок.Гулянка началась.Все кайфуют.
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не-а чё
сегодня, 09:50
Главное попозировать в разных позах и выложить в соцсети, вот мол мы какие.
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