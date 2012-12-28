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Общество
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День города в Липецке: парад колясок, группа PIZZA, где перекроют движение и как вечером уехать с концерта
Представляем вам карту праздника.
С праздником на нашем сайте липчан поздравляет вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых.
Признаваться в любви в торжественный день можно кому угодно – любимым, близким или родному городу. Супруги музыканты на День города в 2025 году исполнили кавер на песни «Я люблю тебя, это здорово». Автор текста Игорь Брусенцев, композитор Николай Носков.
Тепло вернулось
Словно подарок, в Липецк возвращается летняя погода: в субботу обещают от +23 до +25 градусов, в воскресенье – уже от +25 до +27 градусов. Оба выходных пройдут преимущественно без осадков.
Отключение воды
Бывают люди, поцелованные Богом; встречаются липчане, отмеченные нашими коммунальными службами. Они то и проведут День города без холодной воды. 18 июля её перекроют:
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.
- ул. Студенческий городок, 11, 11а 13, 14,16а;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 11а 14, 14а, 18, 16.
19 июля главный ресурс перекроют:
В частном секторе познают, что такое праздновать без воды жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.
В селе Сырском и в праздники и в будние дни частенько остаются без холодной воды жители улиц Калинина и Пролетарской. Так будет и на этот раз.
Отключение света
18 июля с 09:00 до 16:00 обесточат:
- Лебедянское шоссе, 8.
Экстренная помощь
Желаем липчанам хорошо провести время, но на всякий случай напоминаем адреса травмпунктов, все три будут приниматьв праздники взрослых и подростков от 15 лет.
- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).
В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.
Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).
Гуляния в честь дня города
Ниже список основных точек притяжения в городе в дни его 232-летия.
Главный концерт
18 июля с 17:00 до 21:00 главный концерт ко Дню города пройдёт на площади Петра Великого (6+).
Перед зрителями выступят лучшие коллективы города, а главным событием вечера станет концерт приглашенного звездного хедлайнера — группы PIZZA. Песни группы звучат в саундтреках российских сериалов «Молодёжка» и «Два отца, два сына».
А вот запуск праздничного салюта не запланирован.
Перекрытие улиц
На улице Фрунзе движение транспорта полностью перекрыто с утра пятницы до позднего вечера воскресенья, 19 июля.
Общественный транспорт
Автобусы, маршруты которых проходят через улицу Фрунзе и площадь Петра Великого, будут направлены в объезд по улицам Неделина, Октябрьской и Советской. Липчан просят заранее планировать свои маршруты. Работа ключевых городских маршрутов в субботу будет продлена, чтобы горожане смогли уехать домой после концерта группы PIZZA.
Этнофестиваль
18 июля с 11:00 до 20:00 в Нижнем парке продолжал свою работу все 7 площадок фестиваля «Липецкое городище» (0+).
Можете проследить разные периоды в жизни города – от уюта Липецкой слободы до советского прошлого, балы в стиле барокко и модерн. И все совершенно бесплатно!
Рок на Комсомольском пруду
18 июля в 18:00 начнётся мероприятие, которое стоит особняком – «Рок на Комсомольском пруду» (12+).
Фото komsomolskyfest.ru
Кино всему городу
Чуть подробнее о фильме, который при поддержке ОЦКНТ под открытым небом в субботу покажут на Липецком городище. 18 июля в 19:00 смотрите «Ритмы мечты». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Ирина Борисова (6+).
Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров.
В ролях: Алиса Меняйкина, Виктор Хориняк, Ирина Вилкова.
Пони - тоже кони
Если хочется сделать на праздники что-нибудь эдакое для своего ребёнка, то сообщаем, что оба дня с 11:00 до 16:00 липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) устраивает катание на пони (0+).
Фото vk.ru/zooparklipetskii
А ещё можно просто посетить зверинец с 8:00 до 22:00, кассы перестают работать за час до закрытия.
Праздничный музей
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) поразит разнообразием в эти торжественные выходные.
18 июля:
13:00 – тематическая площадка «Петровские забавы» (6+)
15:00 – тематическая площадка «Тайны будуара: мебель, гардероб и язык веера» (6+).
14:00 – творческая встреча с хореографическим коллективом «Встреча», танцевальным коллективом «Сюрприз», вокальным ансамблем «Серебряные годы» (6+).
15:00 – мастер-класс «В гостях у барышни: мастерим бумажный веер» (0+).
16:00 – театрализованное представление «Курортная жизнь провинции» (6+).
19 июля
11:00 и 15:00 – Экскурсия «История города: от Петра I до курорта» (6+).
12:00 — Авторская экскурсия «Железный пульс Липецка: от Петра I до наших дней» (6+).
16:00 — Экскурсия «Небо начинается с земли» (6+).
Присутствие ребёнка обязательно!
19 июля в 9:00 на площади Клименкова пройдёт яркое праздничное событие - семейный парад колясок (0+).
Номинаций для победителей много Сказка на колёсах» — карета Золушки, избушка на курьих ножках; «Техно-коляска» — космический корабль, робот, машина времени; «Оригинальный жанр» — арт-подход, абстракция, стилизация под картину и т.д. Организаторы особо предупреждают, что присутствие ребёнка в коляске обязательно.
Дорогие липчане! Желаем вам радостно провести День города и выходные! С помощью нашей рубрики вы можете подобрать себе занятие по душе на праздники. А С помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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