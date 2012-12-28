День города в Липецке: парад колясок, группа PIZZA, где перекроют движение и как вечером уехать с концерта

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Тепло вернулось





Словно подарок, в Липецк возвращается летняя погода: в субботу обещают от +23 до +25 градусов, в воскресенье – уже от +25 до +27 градусов. Оба выходных пройдут преимущественно без осадков.









- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 11а 14, 14а, 18, 16.









19 июля главный ресурс перекроют:









Отключение света

- Лебедянское шоссе, 8.









- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).













Главный концерт

18 июля с 17:00 до 21:00 главный концерт ко Дню города пройдёт на площади Петра Великого (6+).









На улице Фрунзе движение транспорта полностью перекрыто с утра пятницы до позднего вечера воскресенья, 19 июля.













Автобусы, маршруты которых проходят через улицу Фрунзе и площадь Петра Великого, будут направлены в объезд по улицам Неделина, Октябрьской и Советской. Липчан просят заранее планировать свои маршруты. Работа ключевых городских маршрутов в субботу будет продлена, чтобы горожане смогли уехать домой после концерта группы PIZZA.









18 июля с 11:00 до 20:00 в Нижнем парке продолжал свою работу все 7 площадок фестиваля «Липецкое городище» (0+).









18 июля в 18:00 начнётся мероприятие, которое стоит особняком – «Рок на Комсомольском пруду» (12+).













Фото komsomolskyfest.ru









Пони - тоже кони

Если хочется сделать на праздники что-нибудь эдакое для своего ребёнка, то сообщаем, что оба дня с 11:00 до 16:00 липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) устраивает катание на пони (0+).













Фото vk.ru/zooparklipetskii

15:00 – тематическая площадка «Тайны будуара: мебель, гардероб и язык веера» (6+).









Номинаций для победителей много Сказка на колёсах» — карета Золушки, избушка на курьих ножках; «Техно-коляска» — космический корабль, робот, машина времени; «Оригинальный жанр» — арт-подход, абстракция, стилизация под картину и т.д. Организаторы особо предупреждают, что присутствие ребёнка в коляске обязательно.









С праздником на нашем сайте липчан поздравляет вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых.Признаваться в любви в торжественный день можно кому угодно – любимым, близким или родному городу. Супруги музыканты на День города в 2025 году исполнили кавер на песни «Я люблю тебя, это здорово». Автор текста Игорь Брусенцев, композитор Николай Носков.Бывают люди, поцелованные Богом; встречаются липчане, отмеченные нашими коммунальными службами. Они то и проведут День города без холодной воды. 18 июля её перекроют:- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.- ул. Студенческий городок, 11, 11а 13, 14,16а;- ул. Октябрьская, 73.В частном секторе познают, что такое праздновать без воды жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.В селе Сырском и в праздники и в будние дни частенько остаются без холодной воды жители улиц Калинина и Пролетарской. Так будет и на этот раз.18 июля с 09:00 до 16:00 обесточат:Желаем липчанам хорошо провести время, но на всякий случай напоминаем адреса травмпунктов, все три будут приниматьв праздники взрослых и подростков от 15 лет.- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).Ниже список основных точек притяжения в городе в дни его 232-летия.Перед зрителями выступят лучшие коллективы города, а главным событием вечера станет концерт приглашенного звездного хедлайнера — группы PIZZA. Песни группы звучат в саундтреках российских сериалов «Молодёжка» и «Два отца, два сына».А вот запуск праздничного салюта не запланирован.и прилегающиев субботу, 18 июля, на время проведения главного концерта с 16:00 до 22:00 закроют движение транспортаМожете проследить разные периоды в жизни города – от уюта Липецкой слободы до советского прошлого, балы в стиле барокко и модерн. И все совершенно бесплатно!Выступят «Самбуки» (Воронеж), «Омела» (Москва), а также липецкие коллективы «Красный веер», «The Stuff», «Mavissing». Главный сюрприз – выступление Симфонического оркестра Липецкого Дома музыки (дирижёр Эдуард Дядюра). Рок-хиты в академическом звучании – это то, что нельзя пропустить.Чуть подробнее о фильме, который при поддержке ОЦКНТ под открытым небом в субботу покажут на Липецком городище. 18 июля в 19:00 смотрите «Ритмы мечты». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Ирина БорисоваВаря с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров.Алиса Меняйкина, Виктор Хориняк, Ирина Вилкова.А ещё можно просто посетить зверинец с 8:00 до 22:00, кассы перестают работать за час до закрытия.Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) поразит разнообразием в эти торжественные выходные.13:00 – тематическая площадка «Петровские забавы»14:00 – творческая встреча с хореографическим коллективом «Встреча», танцевальным коллективом «Сюрприз», вокальным ансамблем «Серебряные годы»15:00 – мастер-класс «В гостях у барышни: мастерим бумажный веер»16:00 – театрализованное представление «Курортная жизнь провинции»11:00 и 15:00 – Экскурсия «История города: от Петра I до курорта» (6+).12:00 — Авторская экскурсия «Железный пульс Липецка: от Петра I до наших дней» (6+).16:00 — Экскурсия «Небо начинается с земли» (6+).19 июля в 9:00 на площади Клименкова пройдёт яркое праздничное событие - семейный парад колясок