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Полицейские нашли устроивших гонки в зоне района компактного проживания и работы незрячих
Происшествия
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сегодня, 11:29
Полицейские нашли устроивших гонки в зоне района компактного проживания и работы незрячих
Одному стритрейсеру оказалось 20 лет, другому — 22.
Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали видео и оперативно установили личности лихачей. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Обоим водителям выписали штрафы за проезд на красный сигнал светофора. Владельцу «Лады Гранты» дополнительно инкриминировали выезд на встречную полосу, а хозяину «Хендая» — отсутствие знака «Начинающий водитель». Теперь каждому из них предстоит заплатить от двух до девяти тысяч рублей штрафов.
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