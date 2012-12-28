Полицейские нашли устроивших гонки в зоне района компактного проживания и работы незрячих

Одному стритрейсеру оказалось 20 лет, другому — 22.

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Видео опасных маневров автомобилей на улице Студеновской, выезд на встречную полосу через двойную сплошную, игнорирование запрещающих езду знаков светофоров, знаков «Слепые пешеходы» публиковалось на нашем сайте.Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали видео и оперативно установили личности лихачей. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Обоим водителям выписали штрафы за проезд на красный сигнал светофора. Владельцу «Лады Гранты» дополнительно инкриминировали выезд на встречную полосу, а хозяину «Хендая» — отсутствие знака «Начинающий водитель». Теперь каждому из них предстоит заплатить от двух до девяти тысяч рублей штрафов.