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В мире
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25 минут назад
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась мощная магнитная буря.
«Общая продолжительность геомагнитных возмущений - сутки. Пик уровня придется на утро среды (уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря) и в ночь и на утро четверга (G2 и G1 - средняя и слабая буря)», — написал он в Telegram-канале.
Тишковец отметил, что причиной магнитной бури на Земле стали два огромных солнечных протуберанца, ударивших по магнитосфере.
«Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга», — добавил он.
По словам эксперта, в данных условиях вероятность появления северных сияний является одной из самых высоких за последние месяцы. Аврора может возникнуть в ночь со вторника на среду и в ночь со среды на четверг, — передает ТАСС.
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