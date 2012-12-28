Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Голого Плюшкина завалило хламом в квартире
Общество
Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Общество
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
Происшествия
22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
При демонтаже стены придавило подсобного рабочего — ему выплатят два миллиона
Происшествия
Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»
Происшествия
«Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки»
Общество
Липецкая вечЁрка: дело против экс-министра, опасный дом на Папина, и опрос о Telegram
Общество
Читать все
40-летний тербунец из ревности избил соперника и отправил его фотографию бывшей жене: обжаловать приговор не удалось
Происшествия
В Липецке ограничат движение по улице Московской из-за провала асфальта
Общество
Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
Пьяный дебошир из Задонского округа получил срок за удар в плечо полицейского
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Общество
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
19-летнего грязинца оштрафовали за татуировку и картинку в интернете
Общество
Злобная переписка женщин в мессенджере обернулась штрафом
Общество
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Происшествия
Читать все
Общество
1185
сегодня, 12:24
16

Между Долгоруково и Тербунами перестанут ходить автобусы

Из-за низкого пассажиропотока, как говорят в региональном министерстве дорог и транспорта.

«Из-за низкого пассажиропотока с 20 марта прекращаются перевозки по маршруту №475 «Долгоруково – Тербуны», — сообщило региональное министерство дорог и транспорта.

Маршрут работал с 2 февраля в тестовом режиме. В ведомстве говорят, что количество пассажиров на рейсах, в среднем, не превышало трех человек, а некоторые автобусы и вовсе были пустые.
транспорт
7
2
7
1
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
20 минут назад
Надо пускать по понедельникам
Ответить
Васёк
36 минут назад
А зачем тогда столько много работников в этом министерстве транспорта? Сократите половину.
Ответить
Зоя
56 минут назад
36-й маршрут в Липецке из-за низкого пассажиропотока не желают возвратить на старую трассу от Вокзала по Терешковой до Ц.Рынка, а далее по проспекту Победы, Воронежскому шоссе, Минской и Ангарской до строительного гипермаркета "Аршин"? на одни маршруты считают рентабельность и пассажиропоток, а где-то пустые два автобуса весь день по кругу крутятся.
Ответить
Чаплин
сегодня, 15:26
У нас когда отменяли рейс нам в сельсовете сказали муж богато живем такси на это есть
Ответить
Гость
сегодня, 14:40
И в райцентр из села не доехать в выходные. Из Трубетчино в Доброе. Всё для народа. Не хрен ездить.
Ответить
гость
сегодня, 14:04
Для такси валдбериз стараются что-ли?
Ответить
Историк
сегодня, 14:04
Вы сами бросили свою землю и побежали наниматься к хозяину в города. Всё ждете барина, помещика.
Ответить
Соседка
сегодня, 13:43
Все для народа!
Ответить
Интересно
сегодня, 13:27
а как на работу (в облсовет) будет собираться депутат от их округа ? об этом кто-нибудь подумал ?
Ответить
Нервная мать
сегодня, 13:06
Развалили все села, которые в 100 км от города. Теперь разваливают и райцентры полностью. Городу тоже немного жить осталось. Он и наполнялся за счет сел и райцентров. Не, граждане Зарубежья тоже любят нашу область. Но те не дураки, на развал не поедут. Уже сейчас слышу от переселенцев, что зря сюда приехали на ПМЖ.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить