При демонтаже стены придавило подсобного рабочего — ему выплатят два миллиона

Парень стал инвалидом.

Липецкий областной суд в апелляции рассмотрел гражданское дело по иску работника, пострадавшего при падении стены на строительной площадке, и увеличил ему компенсацию морального вреда со стороны работодателя c 450 тысяч до двух миллионов рублей.29 июня 2024 года на объекте строительной компании в Лебедяни во время производства работ по демонтажу кирпичной стены подсобного рабочего придавило бетонной плитой и кирпичами. В результате мужчина стал инвалидом II группы.«Несчастный случай произошел ввиду неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателя и нарушения требований по охране труда. Вины работника в произошедшем установлено не было. Увеличивая компенсацию, Липецкий областной суд учел, что пострадавший был вынужден пройти длительное лечение, перенес пять операций и до сих пор передвигается при помощи трости. Все это негативно сказалось на его учебе и отразилось на образе жизни. До происшествия молодой человек занимался спортом, путешествовал с друзьями, вел активный образ жизни. Теперь все это для него недоступно. Последствия травмы причинили ему физические и глубокие нравственные страдания и переживания. Также суд учёл, что компания-работодатель не является убыточной, в последние годы ее прибыль постоянно растёт», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.