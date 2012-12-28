При демонтаже стены придавило подсобного рабочего — ему выплатят два миллиона
Парень стал инвалидом.
29 июня 2024 года на объекте строительной компании в Лебедяни во время производства работ по демонтажу кирпичной стены подсобного рабочего придавило бетонной плитой и кирпичами. В результате мужчина стал инвалидом II группы.
«Несчастный случай произошел ввиду неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателя и нарушения требований по охране труда. Вины работника в произошедшем установлено не было. Увеличивая компенсацию, Липецкий областной суд учел, что пострадавший был вынужден пройти длительное лечение, перенес пять операций и до сих пор передвигается при помощи трости. Все это негативно сказалось на его учебе и отразилось на образе жизни. До происшествия молодой человек занимался спортом, путешествовал с друзьями, вел активный образ жизни. Теперь все это для него недоступно. Последствия травмы причинили ему физические и глубокие нравственные страдания и переживания. Также суд учёл, что компания-работодатель не является убыточной, в последние годы ее прибыль постоянно растёт», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
