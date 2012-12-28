На «Галичьей горе» ждут потомство редкого филина
Заповедник «Галичья гора» ожидает пополнения в семействе филинов – одна из самок в конце февраля села на кладку. Восстановлением популяции редкой для Липецкой области птицы в заповеднике занимаются при поддержке Новолипецкого металлургического комбината.
Филин – редкая птица, которая занесена в Красную книгу России. В Черноземье она и вовсе на грани исчезновения. В Липецкой области на протяжении последнего десятилетия регистрировали не более 2-3 гнезд этого ночного хищника.
– Мы надеемся, что ситуация с популяцией филинов изменится в лучшую сторону благодаря совместному с НЛМК проекту. Все предпосылки к этому есть. В прошлом году мы выпустили трех птенцов. И в регионе уже стали чаще встречать этих ночных хищников. За последние несколько месяцев зарегистрировано три новых случая встречи с редкой птицей. Ее заметили в Задонском и Лебедянском районах. Вполне возможно, что это птицы, которых в прошлом году мы вырастили в рамках нашего экологического проекта, – рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.
Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов – уникальный для России. Его реализацией занимаются специалисты заповедника «Галичья гора».
Орнитологи выращивают пернатых хищников, адаптируют их к естественной среде обитания, а потом выпускают в дикую природу. Всего в ближайшие пять лет планируется вырастить около 50 краснокнижных хищников. Это поможет снять с филина статус исчезающего вида в Липецкой области.
