На «Галичьей горе» ждут потомство редкого филина

Заповедник «Галичья гора» ожидает пополнения в семействе филинов – одна из самок в конце февраля села на кладку. Восстановлением популяции редкой для Липецкой области птицы в заповеднике занимаются при поддержке Новолипецкого металлургического комбината.

Кстати, потомства ждет пара, молодняк от которой выпустили в дикую природу в прошлом году. Количество яиц в кладке пока неизвестно: птицу стараются не беспокоить. Пересчитать потомство орнитологи смогут в конце марта – начале апреля, после того, как птенцы вылупятся. А уже летом их выпустят в естественную среду обитания.Филин – редкая птица, которая занесена в Красную книгу России. В Черноземье она и вовсе на грани исчезновения. В Липецкой области на протяжении последнего десятилетия регистрировали не более 2-3 гнезд этого ночного хищника.– Мы надеемся, что ситуация с популяцией филинов изменится в лучшую сторону благодаря совместному с НЛМК проекту. Все предпосылки к этому есть. В прошлом году мы выпустили трех птенцов. И в регионе уже стали чаще встречать этих ночных хищников. За последние несколько месяцев зарегистрировано три новых случая встречи с редкой птицей. Ее заметили в Задонском и Лебедянском районах. Вполне возможно, что это птицы, которых в прошлом году мы вырастили в рамках нашего экологического проекта, – рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов – уникальный для России. Его реализацией занимаются специалисты заповедника «Галичья гора».Орнитологи выращивают пернатых хищников, адаптируют их к естественной среде обитания, а потом выпускают в дикую природу. Всего в ближайшие пять лет планируется вырастить около 50 краснокнижных хищников. Это поможет снять с филина статус исчезающего вида в Липецкой области.