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В России
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31 минуту назад
В Новокузнецке обострилась паводковая ситуация
«ЕДДС предупреждает о том, что из-за прошедших и прогнозируемых осадков уровень воды может достичь опасных значений. В зоне риска находятся пойменные участки и прибрежные территории: Шестой километр, Вертолетная площадка, поселки Абагур, Форштадт, Кульяновка, Притомский, а также автодорога на Карлык», — предупреждают спасатели.
Горожан призывают заранее собрать необходимые вещи, документы, лекарства. Кроме того, важно быть готовыми к возможной эвакуации.
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