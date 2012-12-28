Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было

Теперь его обвинили в мошенничестве.

В СУ СК России по Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении главы администрации одного из сельских поселений Данковского района, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лишения свободы.По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, изготовил фиктивный договор на выполнение работ его родственником по расчистке в декабре 2024 года дорог на территории сельского поселения от снега. Несмотря на то, что из-за бесснежной зимы необходимость в работах стоимостью более 44 тысяч рублей отсутствовала, денежные средства были перечислены на счет исполнителя.