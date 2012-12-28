«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Происшествия
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52 минуты назад
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Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Теперь его обвинили в мошенничестве.
По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, изготовил фиктивный договор на выполнение работ его родственником по расчистке в декабре 2024 года дорог на территории сельского поселения от снега. Несмотря на то, что из-за бесснежной зимы необходимость в работах стоимостью более 44 тысяч рублей отсутствовала, денежные средства были перечислены на счет исполнителя.
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