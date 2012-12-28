Раздельный сбор текстиля стал доступнее для липчан

Регоператор «ЭкоПром-Липецк» установил контейнеры для сбора ненужной одежды и домашнего текстиля в микрорайоне Звездный и на улице 8марта.

В специальные накопители жители могут сдать на вторичную переработку ненужную одежду и домашний текстиль. Все собранное сырье направляется переработчику. На предприятии текстиль сортируется: то, что может быть использовано повторно, направляется в магазины секонд хенд, непригодные для использования вещи идут на обтирочную ветошь или регенерированное волокно.

За время существования проекта «Эко.Шкаф» во вторичный оборот возвращено свыше 50 тонн сырья.

«Раздельный сбор текстиля – это единственный способ продлить жизнь этой фракции. В отличие от стекла или пластика, эти отходы невозможно отсортировать на мусоросортировочном заводе. После транспортирования в мусоровозе испачканная и поврежденная одежда непригодна для повторного использования. Её единственный путь - это полигон.

Для решения вопроса утилизации текстиля в августе 2022 года мы запустили проект по раздельному сбору одежды и домашнего текстиля. Стараемся развивать инфраструктуру проекта и делаем его доступным для липчан», - отметили в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Сейчас в Липецке 14 точек сбора текстиля. Если вы готовы освободить шкафы от ненужных вещей с пользой для экологии, то Эко.Шкафы ждут вас по адресам:

Контейнерные площадки:

- ул. В. Музыки, д. 2,

- ул. 8 марта, д.3,

- ул. Гагарина, д.35,

- ул. Юбилейная д.4,

- ул. Хренникова, 1,

- ул. Бехтеева, 10,

- ул. Стаханова, 59,

- ул. Вермишева, д.25.



Парки:

-Быханов сад,

-парк Победы,

-парк Металлургов.



Торговые центры и офисы:

- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort»), ул. Студеновская, д.184;

- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк», ул. У. Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);

‐ гипермаркет "Леруа Мерлен", Елецкое шоссе, д.15.

Что можно сдавать?- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),- постельное белье.Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!