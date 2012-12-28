Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По многочисленным просьбам: Липецк закупает автобусы с телефонными кабинками
Общество
«Проблема, грозящая катастрофой»
Общество
В Липецке под колёса «Лады» попала лошадь
Происшествия
Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
100 тысяч рублей для беременной школьницы
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жестко избитая девушка оказалась в больнице
Происшествия
В Белгородской области погиб житель Лев-Толстовского района
Общество
С 1-м апреля! В Липецке начался сезон проката электросамокатов
Общество
В Липецке сгорел садовый домик
Происшествия
Читать все
Жестко избитая девушка оказалась в больнице
Происшествия
Фракция КПРФ предложила поддержать идею переименования Волгограда в Сталинград
Общество
Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Общество
Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней
Экономика
Липецкая вечЁрка: весенний призыв, лошадь на проезжей части и автобусы с телефонными кабинами
Общество
Повторно севший за руль пьяным водитель попал в ДТП
Происшествия
Из-за циклона дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Погода в Липецке
Двадцать человек эвакуировали в Усмани из-за пожара
Происшествия
В Белгородской области погиб житель Лев-Толстовского района
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Бизнес
149
34 минуты назад

Раздельный сбор текстиля стал доступнее для липчан

Регоператор «ЭкоПром-Липецк» установил контейнеры для сбора ненужной одежды и домашнего текстиля в микрорайоне Звездный и на улице 8марта.

В специальные накопители жители могут сдать на вторичную переработку ненужную одежду и домашний текстиль. Все собранное сырье направляется переработчику. На предприятии текстиль сортируется: то, что может быть использовано повторно, направляется в магазины секонд хенд, непригодные для использования вещи идут на обтирочную ветошь или регенерированное волокно.

За время существования проекта «Эко.Шкаф» во вторичный оборот возвращено свыше 50 тонн сырья.

«Раздельный сбор текстиля – это единственный способ продлить жизнь этой фракции. В отличие от стекла или пластика, эти отходы невозможно отсортировать на мусоросортировочном заводе. После транспортирования в мусоровозе испачканная и поврежденная одежда непригодна для повторного использования. Её единственный путь - это полигон.

Для решения вопроса утилизации текстиля в августе 2022 года мы запустили проект по раздельному сбору одежды и домашнего текстиля. Стараемся развивать инфраструктуру проекта и делаем его доступным для липчан», - отметили в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Сейчас в Липецке 14 точек сбора текстиля. Если вы готовы освободить шкафы от ненужных вещей с пользой для экологии, то Эко.Шкафы ждут вас по адресам:

Контейнерные площадки:

- ул. В. Музыки, д. 2,

- ул. 8 марта, д.3,
- ул. Гагарина, д.35,
- ул. Юбилейная д.4,
- ул. Хренникова, 1,
- ул. Бехтеева, 10,
- ул. Стаханова, 59,
- ул. Вермишева, д.25.

Парки:
-Быханов сад,
-парк Победы,
-парк Металлургов.

Торговые центры и офисы:
- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort»), ул. Студеновская, д.184;
- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк», ул. У. Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);
‐ гипермаркет "Леруа Мерлен", Елецкое шоссе, д.15.


Что можно сдавать?
- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),
- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),
- постельное белье.

 Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!

Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить