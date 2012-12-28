Раздельный сбор текстиля стал доступнее для липчан
Регоператор «ЭкоПром-Липецк» установил контейнеры для сбора ненужной одежды и домашнего текстиля в микрорайоне Звездный и на улице 8марта.
В специальные накопители жители могут сдать на вторичную переработку ненужную одежду и домашний текстиль. Все собранное сырье направляется переработчику. На предприятии текстиль сортируется: то, что может быть использовано повторно, направляется в магазины секонд хенд, непригодные для использования вещи идут на обтирочную ветошь или регенерированное волокно.
За время существования проекта «Эко.Шкаф» во вторичный оборот возвращено свыше 50 тонн сырья.
«Раздельный сбор текстиля – это единственный способ продлить жизнь этой фракции. В отличие от стекла или пластика, эти отходы невозможно отсортировать на мусоросортировочном заводе. После транспортирования в мусоровозе испачканная и поврежденная одежда непригодна для повторного использования. Её единственный путь - это полигон.
Для решения вопроса утилизации текстиля в августе 2022 года мы запустили проект по раздельному сбору одежды и домашнего текстиля. Стараемся развивать инфраструктуру проекта и делаем его доступным для липчан», - отметили в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».
Сейчас в Липецке 14 точек сбора текстиля. Если вы готовы освободить шкафы от ненужных вещей с пользой для экологии, то Эко.Шкафы ждут вас по адресам:
Контейнерные площадки:
- ул. В. Музыки, д. 2,
- ул. 8 марта, д.3,
- ул. Гагарина, д.35,
- ул. Юбилейная д.4,
- ул. Хренникова, 1,
- ул. Бехтеева, 10,
- ул. Стаханова, 59,
- ул. Вермишева, д.25.
Парки:
-Быханов сад,
-парк Победы,
-парк Металлургов.
Торговые центры и офисы:
- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort»), ул. Студеновская, д.184;
- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк», ул. У. Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);
‐ гипермаркет "Леруа Мерлен", Елецкое шоссе, д.15.
Что можно сдавать?
- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),
- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),
- постельное белье.
Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!