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сегодня, 10:19
5

Компания из Воронежа нанесет дорожную разметку на более чем 200 улиц Липецка

ООО «ДЭП-36» взялось завершить работы к 1 сентября.

На состоявшейся во вторник сессии Липецкого горсовета депутат Вера Урываева поинтересовалась у и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина, когда на дорогах появится разметка?

— Обычно разметку наносят в сентябре и она живет до первого снега. То есть водители пользуются ею три месяца, не больше, — сказала депутат.

— Работы по дорожной разметке уже проторгованы. Скоро будем ее наносить, — ответил чиновник.

Действительно, управление главного смотрителя мэрии на этой неделе определилось с подрядчиком на исполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожною сеть Липецка в этом году. При начальной цене контракта в 77,4 млн рублей победителем торгов стала воронежская «Дорожно-эксплуатационная компания-36», скинувшая в ходе аукциона цену работ на 400 тысяч рублей.

Эта компания уже знакома УГС Липецка по опыту работы в нашем городе в прошлом году.

Согласно контракту, разметку дорог в Липецке краской и термопластиком воронежцы начнут сразу же, как только им позволит погода. Разноцветные полосы появятся на более чем 200 улицах (только в Левобережном районе разметку нанесут на 46 дорог). Срок завершения работ — 31 августа.
дороги
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Роман
12 минут назад
Эта компания в прошлом году нанесла такую разметку,что её через три недели на кольцевой развязке на 19-м районе не было видно - всю стёрли шинами машин. Гуашью наверное наносили.
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знающий
21 минуту назад
Дороги все в грязи, никто не моет. В Липецке не нашлось умельцев дорожную разметку нанести, жаль не с Москвы или из Казахстана не пригласили. Дикий Капитализм в расцвете....
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30 минут назад
Опять пришлые, теперь воронежцы. Разметку дорог в Липецке уже некому осуществить? Дожили!
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Ха-ха
32 минуты назад
А там и зима,потом по новой малюй.
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Воронежские дорожники
46 минут назад
- это уже звучит как мем или анекдот. Они хоть в курсе, что на регулируемых и нерегулируемых переходах по новому ГОСТу можно уже не наносить дорогущие жёлтые полосы? Или опять поскользим на новых, а автомобильные любители будут ругать "неуклюжих" пешеходов и самокатчиков?
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