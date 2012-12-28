Компания из Воронежа нанесет дорожную разметку на более чем 200 улиц Липецка

ООО «ДЭП-36» взялось завершить работы к 1 сентября.

На состоявшейся во вторник сессии Липецкого горсовета депутат Вера Урываева поинтересовалась у и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина, когда на дорогах появится разметка?— Обычно разметку наносят в сентябре и она живет до первого снега. То есть водители пользуются ею три месяца, не больше, — сказала депутат.— Работы по дорожной разметке уже проторгованы. Скоро будем ее наносить, — ответил чиновник.Действительно, управление главного смотрителя мэрии на этой неделе определилось с подрядчиком на исполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожною сеть Липецка в этом году. При начальной цене контракта в 77,4 млн рублей победителем торгов стала воронежская «Дорожно-эксплуатационная компания-36», скинувшая в ходе аукциона цену работ на 400 тысяч рублей.Эта компания уже знакома УГС Липецка по опыту работы в нашем городе в прошлом году.Согласно контракту, разметку дорог в Липецке краской и термопластиком воронежцы начнут сразу же, как только им позволит погода. Разноцветные полосы появятся на более чем 200 улицах (только в Левобережном районе разметку нанесут на 46 дорог). Срок завершения работ — 31 августа.