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Общество
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сегодня, 10:19
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Компания из Воронежа нанесет дорожную разметку на более чем 200 улиц Липецка
ООО «ДЭП-36» взялось завершить работы к 1 сентября.
— Обычно разметку наносят в сентябре и она живет до первого снега. То есть водители пользуются ею три месяца, не больше, — сказала депутат.
— Работы по дорожной разметке уже проторгованы. Скоро будем ее наносить, — ответил чиновник.
Действительно, управление главного смотрителя мэрии на этой неделе определилось с подрядчиком на исполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожною сеть Липецка в этом году. При начальной цене контракта в 77,4 млн рублей победителем торгов стала воронежская «Дорожно-эксплуатационная компания-36», скинувшая в ходе аукциона цену работ на 400 тысяч рублей.
Эта компания уже знакома УГС Липецка по опыту работы в нашем городе в прошлом году.
Согласно контракту, разметку дорог в Липецке краской и термопластиком воронежцы начнут сразу же, как только им позволит погода. Разноцветные полосы появятся на более чем 200 улицах (только в Левобережном районе разметку нанесут на 46 дорог). Срок завершения работ — 31 августа.
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