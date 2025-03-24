Липецкая область горела на 17 гектарах

Пожарные тушили 108 палов сухой травы.



За выходные дни пожарные региона тушили 108 палов сухой травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Общая площадь таких пожаров составила 17 гектаров. Самые крупные из них возникли у села Вешаловка Липецкого округа, где трава горела на трех гектарах, и у села Воробьевка Хлевенского района — также три гектара. В селе Никольское Краснинского района площадь пала составила два гектара.МЧС напоминает, что в эти дни нельзя оставлять в местах отдыха непотушенные костры, бросать непотушенные спички или окурки, и строго запрещено поджигание сухой травы.