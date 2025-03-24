Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Происшествия
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сегодня, 10:14
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Липецкая область горела на 17 гектарах
Пожарные тушили 108 палов сухой травы.
Общая площадь таких пожаров составила 17 гектаров. Самые крупные из них возникли у села Вешаловка Липецкого округа, где трава горела на трех гектарах, и у села Воробьевка Хлевенского района — также три гектара. В селе Никольское Краснинского района площадь пала составила два гектара.
МЧС напоминает, что в эти дни нельзя оставлять в местах отдыха непотушенные костры, бросать непотушенные спички или окурки, и строго запрещено поджигание сухой травы.
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