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29 минут назад

Угонщика «семёрки» остановил металлический столб

Угнанный автомобиль «ВАЗ 2107» попал в ДТП в деревне Ивановка Долгоруковского района.

Тербунский районный суд вынес приговор мужчине за угон автомобиля «ВАЗ 2107». По части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» ему назначили год ограничения свободы.

Эта история произошла 12 января этого года около четырёх часов утра. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на улице Льва Толстого в селе Долгоруково угонщик открыл незапертую дверь «семёрки» и поехал на чужой машине в деревню Ивановка. Но около дома №14 по улице Сновской этой деревни угонщик врезался в металлический столб. Он испугался и бросил автомобиль на месте ДТП.
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