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Происшествия
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29 минут назад
Угонщика «семёрки» остановил металлический столб
Угнанный автомобиль «ВАЗ 2107» попал в ДТП в деревне Ивановка Долгоруковского района.
Эта история произошла 12 января этого года около четырёх часов утра. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на улице Льва Толстого в селе Долгоруково угонщик открыл незапертую дверь «семёрки» и поехал на чужой машине в деревню Ивановка. Но около дома №14 по улице Сновской этой деревни угонщик врезался в металлический столб. Он испугался и бросил автомобиль на месте ДТП.
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