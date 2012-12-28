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В мире
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сегодня, 14:33
Латвия закрыла границу с РФ и Белоруссией
Латвия закрыла границу с Россией и Белоруссией для пешеходов и велосипедистов.
Запрет начал действовать с 23:00 18 марта.
Государственная пограничная комиссия напоминает, что ранее пешее пересечение границы через «Патерниеки» и «Григоровщину» было невозможно, и рекомендует учитывать новые правила при планировании поездок.
«Патерниеки» остается единственным функционирующим контрольно-пропускным пунктом на границе Латвии и Беларуси после закрытия других пограничных переходов в условиях ухудшения отношений между странами. Новые ограничения могут создать дополнительные сложности для пересечения границы гражданами обеих стран.
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