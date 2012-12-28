Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
В России
65
сегодня, 13:04
В Россельхознадзоре назвали сеть магазинов «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция, выявленная территориальными управлениями, была утилизирована.
В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы: оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.
Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции, — сообщает пресс-служба ведомства.
Также ранее сообщалось, что протоколы с результатами лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются Службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% – налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов до 20% на товары с добавлением растительных жиров.
Растительные жиры в ходе лабораторных исследований выявлены в сливочном масле в Краснодарском крае, Рязанской области, Татарстане, Мордовии и Удмуртии, а также в сырах в Амурской области и Бурятии, в Бурятии и Якутии, в Мордовии и Краснодарском крае.
В Краснодарском крае в магазинах сети «Светофор» обнаружены растительные масла и жиры, сорбиновая и бензойная кислоты в сливочном масле.
Также в Республике Татарстан выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и антибиотик в сыре воронежского производителя.
Кроме того, в ряде супермаркетов «Светофор» в продаже были выявлены мясные продукты, при производстве которых использованы компоненты, незаявленные на маркировке.
Антибиотики выявлены в говяжьем фарше, реализуемом на прилавках торговых точек «Светофора» в Якутии, в субпродуктах птицы в Костромской области, в сосисках в Ивановской области, в ветчине и колбасе в Мордовии.
Отмечается, что патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, и антибиотик марбофлоксацин выявлены в субпродуктах птицы АО АФ «Октябрьская» (Республика Мордовия) в Татарстане.
Наличие антимикробных веществ в продуктах питания делает их потенциально опасными для здоровья потребителей.
В нескольких видах пищевой продукции, реализуемой в Кировской области, обнаружены несоответствия: в фарше из мяса курицы – сальмонеллы, листерии, ДНК свиньи и КРС, в котлетах из мяса курицы – листерии и ДНК свиньи, в пельменях – ДНК свиньи и курицы. Также сальмонеллы и листерии выявлены в хинкалях ООО «Шельф-2000» (Московская область) и фарше ООО «Домашние пельмени» (Саратовская область).
Во Владимирской области в шпикачках ООО «Кузьминки» (Липецкая область) выявлена микробная трансглутаминаза, в Краснодарском крае в колбасе АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (г. Москва) – содержание целлюлозы и гемоглобина, в Красноярском крае в шпикачках ООО «Расколбас» (Красноярский край) – несоответствие продукции по гистологической идентификации состава (наличие костной и хрящевой тканей, соевого белка).
По выявленным фактам грубых нарушений законодательства в Бурятии изъято 6,6 тонны небезопасной продукции животного происхождения, Амурской области – 4,7 тонны, Краснодарском крае – 4 тонны, Кировской области – 2,7 тонны, Мордовии – около 1 тонны, Удмуртии – 852 кг, Красноярском крае – 485 кг, Рязанской области – 60 кг.
Зафиксированы нарушения в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, 8 – в Мордовии.
Многочисленные нарушения прослеживаемости в компоненте «Меркурий ФГИС «ВетИС» поступающей в реализацию продукции выявлены абсолютно во всех проверенных торговых точках указанной сети.
Также в Рязанской области и Мордовии обнаружены несоответствия по учету площадок торговой сети «Светофор», зарегистрированных в компоненте «Цербер ФГИС «ВетИС». Информация направлена в региональное управление ветеринарии с целью исключения их из реестра хозяйствующих субъектов, не осуществляющих фактическую деятельность.
Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, органы прокуратуры, управления ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции.
В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети «Светофор» проводятся согласованные с прокуратурой проверки.
0
0
0
0
0
Комментарии