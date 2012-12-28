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В России
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сегодня, 13:04

В Россельхознадзоре назвали сеть магазинов «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция, выявленная территориальными управлениями, была утилизирована.

Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор», — говорится на сайте ведомства.

В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы: оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.

Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции, — сообщает пресс-служба ведомства.

Также ранее сообщалось, что протоколы с результатами лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются Службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% – налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов до 20% на товары с добавлением растительных жиров.

Растительные жиры в ходе лабораторных исследований выявлены в сливочном масле в Краснодарском крае, Рязанской области, Татарстане, Мордовии и Удмуртии, а также в сырах в Амурской области и Бурятии, в Бурятии и Якутии,  в Мордовии и Краснодарском крае.

В Краснодарском крае в магазинах сети «Светофор» обнаружены растительные масла и жиры, сорбиновая и бензойная кислоты в сливочном масле.

Также в Республике Татарстан выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и антибиотик в сыре воронежского производителя.

Кроме того, в ряде супермаркетов «Светофор» в продаже были выявлены мясные продукты, при производстве которых использованы компоненты, незаявленные на маркировке.

Антибиотики выявлены в говяжьем фарше, реализуемом на прилавках торговых точек «Светофора» в Якутии, в субпродуктах птицы в Костромской области, в сосисках в Ивановской области, в ветчине и колбасе в Мордовии.

Отмечается, что патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, и антибиотик марбофлоксацин выявлены в субпродуктах птицы АО АФ «Октябрьская» (Республика Мордовия) в Татарстане.

Наличие антимикробных веществ в продуктах питания делает их потенциально опасными для здоровья потребителей.

В нескольких видах пищевой продукции, реализуемой в Кировской области, обнаружены несоответствия: в фарше из мяса курицы – сальмонеллы, листерии, ДНК свиньи и КРС, в котлетах из мяса курицы – листерии и ДНК свиньи, в пельменях – ДНК свиньи и курицы. Также сальмонеллы и листерии выявлены в хинкалях ООО «Шельф-2000» (Московская область) и фарше ООО «Домашние пельмени» (Саратовская область).

Во Владимирской области в шпикачках ООО «Кузьминки» (Липецкая область) выявлена микробная трансглутаминаза, в Краснодарском крае в колбасе АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (г. Москва) – содержание целлюлозы и гемоглобина, в Красноярском крае в шпикачках ООО «Расколбас» (Красноярский край) – несоответствие продукции по гистологической идентификации состава (наличие костной и хрящевой тканей, соевого белка).

По выявленным фактам грубых нарушений законодательства в Бурятии изъято 6,6 тонны небезопасной продукции животного происхождения, Амурской области – 4,7 тонны, Краснодарском крае – 4 тонны, Кировской области – 2,7 тонны, Мордовии – около 1 тонны, Удмуртии – 852 кг, Красноярском крае – 485 кг, Рязанской области – 60 кг.

Зафиксированы нарушения в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, 8 – в Мордовии.

Многочисленные нарушения прослеживаемости в компоненте «Меркурий ФГИС «ВетИС» поступающей в реализацию продукции выявлены абсолютно во всех проверенных торговых точках указанной сети.

Также в Рязанской области и Мордовии обнаружены несоответствия по учету площадок торговой сети «Светофор», зарегистрированных в компоненте «Цербер ФГИС «ВетИС». Информация направлена в региональное управление ветеринарии с целью исключения их из реестра хозяйствующих субъектов, не осуществляющих фактическую деятельность.

Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, органы прокуратуры, управления ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции.

В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети «Светофор» проводятся согласованные с прокуратурой проверки.
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