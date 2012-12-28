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Чучело масленицы в Сокольском парке сожгли под огненную балалайку (фоторепортаж)
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В пяти домах на улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Липецкий хукер тренируется со сборной России
Спорт
В Липецке сожгли все чучела Масленицы
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +4
Погода в Липецке
Где столько своего набраться, чтоб было каждому своё?
Неделя 48
В Липецке и Липецком округе объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Читать все
Происшествия
4555
28 минут назад
В Липецке и Липецком округе объявлен красный уровень угрозы
В Липецке и Липецком округе объявлен сначала желтый, а затем красный уровни опасности.
При этом липчане сообщают о звуках разрывов.
воздушная тревога
БПЛА
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55
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