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Общество
Пострадавшему от снежной глыбы 63 года
Происшествия
Вентиляционный короб горел в ресторане на улице Бехтеева
Происшествия
Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
Происшествия
Морозы уходят из Липецкой области
Погода в Липецке
На Циолковского горел подъезд
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Общество
41
7 минут назад

«Шикарные яблоки, по вашим зубам!»

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за последнюю неделю подорожала на 7 рублей 93 копейки.



Корзина с дорогими продуктами подешевела на 237 рублей 8 копеек. Мы не обнаружили на прилавках дорогого подсолнечного масла и вермешели.



На уходящей неделе порадовали цены на овощи (кроме моркови), они начали снижаться.

Правда, цены очень сильно разнятся: на одном и том же прилавке картофель и по 42 рубля, и почти в три раза дороже.



Цены на лук в магазине различаются в четыре раза.





Кабачки зимой, судя по цене, переходят в разряд деликатеса.



Низкие цены держатся на мандарины и апельсины. Если раньше россияне возмущались тем, что бананы дешевле яблок, то теперь бананы можно заменить на цитрусовые. Их в последнее время почему-то продают со скидками, чего не скажешь о постоянно дорожающих яблоках.





В одном из магазинов мы увидели яблоки почти по 165 рублей за килограмм. А на этикетке красовалось слово «выгодно!»



— Кому это выгодно?! — возмутилась покупательница.

На Центральном рынке, если повезет, яблоки можно купить по 50 рублей за килограмм. Может, у них не очень товарный вид, но цена располагает к покупке.

Средняя цена яблок на Центральном рынке сейчас составляет от 120 до 140 рублей.

— Шикарные яблоки. По вашим зубам! — рекламируют продавцы свой товар.

— Только не по нашему кошельку, — съязвил проходящий мимо липчанин.

Снова начало дорожать подсолнечное масло. Дешевое в литровых бутылках найти очень трудно.

По нашим наблюдениям, липецкие покупатели даже не заметили, что Генеральная прокуратура еще в 2023 году начала борьбу с шринкфляцией. После введения поправок, например подсолнечное масло можно фасовать объемом поллитра, литр и три литра. А на прилавках в Липецке можно увидеть бутылки и по 0,75 литра, и по 5 литров. Это, кстати, не является нарушением закона, только на таких продуктах не должно быть маркировки ГОСТ.





Масленица в торовых точках почти не заметна. Разве что на Центральном рынке покупателям предлагают блины.



Зато в магазинах уже вовсю начали готовиться к 8 Марта. На видные места выставили цветы.



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