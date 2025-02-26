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1482
сегодня, 14:25
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Дела 68 883 липецких неплательщиков за услуги ЖКХ дошли до суда

За год суды также рассмотрели 75 дел о дискредитации использования Вооружённых сил России.

Липецкие суды подвели итоги года. В прошлом году мировые судьи рассмотрели свыше 189 тысяч гражданских дел, из которых свыше 107 тысяч дел пришлись на споры о взыскании денег по кредитам и договорам займа. Значительная доля приходится и на дела по спорам о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги — таких было 68 883 (36,4%).

Абсолютное большинство исков управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к гражданам удовлетворяются. Размер и обоснованность выставленных в платёжках сумм жильцы, как правило, не оспаривают и не обжалуют. Но при этом такие иски увеличивают нагрузку на суды, которая и без того велика: в прошлом году липецкие суды рассмотрели 370 тысяч дел — на 28 тысяч больше, чем в 2023-м.

На 76,8% выросло число дел, связанных с привлечением к трудовой деятельности нелегальных мигрантов. Причём теперь огромные штрафы грозят и собственникам строительных объектов-физлицам, у которых работают иностранцы. Если миграционная служба выяснит, что патента у мигранта на работу в Липецкой области нет — хозяина дома или квартиры могут оштрафовать, независимо от того, что он договаривался только с бригадиром. Ответственность за привлечение иностранной рабочей силы может наступить и для заказчика-физлица. На него возложена обязанность следить, за тем кто привлекается к работам. На юрлиц штрафы по статье 18.15 КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» доходят до 800 000 рублей.

На 54,7% в Липецкой области выросло число дел о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, а также действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил России —  рассмотрено 75 таких дел.

Также стало больше дел о взыскании неуплаченных налогов — истёк трёхлетний мораторий по налоговым искам и у государства сразу появилось много претензий.

Зато резко сократилось количество дел об управлении автомобилем в нетрезвом виде.

На 14% увеличилось количество дел о признании несостоятельными/банкротстве граждан — всего в прошлом году было 4421 такое дело, для 3251 человека наступил этап реализации имущества и только один получил право реструктуризации долгов. Отказали в признании банкротами 11 гражданам.

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С делами о банкротстве юрлиц — сложнее. Процедура банкротства ООО «Планета строй» («Уютерры») длилась девять лет, а размер требований кредиторов составил четыре миллиарда рублей. Пять лет рассматривалось дело о банкротстве ООО «Су 10 Трест Липецкстрой», c 2018 года длится дело АО «Липецкая ипотечная корпорация».

Споры по защите интеллектуальной собственности перешли из плоскости магазинов в маркеплейсы.

Липчанам напомнили: иск в суд сейчас можно подать через МФЦ и центры «Мои документы». Это облегчает доступ к правосудию. Кроме того, федеральные суды в прошлом году отправили 2200 электронных исполнительных листов, Арбитражный суд пока только готовится к такому нововведению.

За год 112 человек в Липецкой области осуждены за убийства и нанесение тяжкого вреда здоровью: один осужденный получил пожизненное лишение свободы, половина — лишения свободы на сроки от 15 до 25 лет. Всего в трёх случаях такие приговоры судов были пересмотрены в сторону увеличения (в том числе только один раз — по приговору 2024 года).

По делам о телефонных мошенничествах в нескольких случаях в пользу потерпевших взыскивали деньги с курьеров: в Становлянском районе речь шла о сумме в 1 миллион 725 тысяч рублей, в Тербунском — о 500 тысячах. В январе 2025 года областной суд рассмотрел в апелляции дело 14-летнего подростка-курьера — 100 тысяч взыскали с его родителей. В суде выяснилось, что на имя мальчика было открыто 17 банковских карт, c которых он переводил деньги на счета третьих лиц, оставляя часть суммы себе.

Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов может в скором времени оставить Липецкую область. Но произойдёт ли это и когда — вопрос ещё открытый. Хотя самому Карташову очень хочется вернуться на родину — в Ставропольский край.



Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала председателя Липецкого областного суда Александра Карташова на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Далее решение за президентом: председатели судов назначаются его указом на основании рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей.

Александр Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года. Если он уйдёт, до момента назначения председателя его место займёт по приказу Верховного суда любой из заместителей (они на фото).

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суд
ЖКХ
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Максим Петрович
22 минуты назад
У людей просто нет денег платить эти кабальные платежи. Каждому монополисту главное выдрать любым способом, прибегают к шантажу. Платить надо за всё, единственоое- воздух еще остаётся бесплатным, но уверен власть работает над этим.
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Скрепы
42 минуты назад
Попробовали ли бы в Европе не заплатить. Сразу вылетили бы из квартир как пробка.
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Леликов Сергей г. Липецк
22 минуты назад
Так рассчет на то,что сначала оплата,а потом разбор........ Им деньги нужны,а перерасчет им ничего не стоит,уже много где нет привязки к показаниям практикуют авансовый платеж,со скидкой за услугу.
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Ботоксный царь
57 минут назад
Не платить!
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 15:52
Странно как то,и больше на стороне ответчиков: если считаешь что не обоснованно то обращайся,при этом расскажи почему. А то что при одинаковой цене за услугу,и одинаковом метраже,цены разные. Понятно,есть доля того что могут быть различия,но в кратных же размерах. Есть понятие бюджет(семейный к примеру),и Людям не у кого помощи просить,кроме как у одной из ветвей власти......... Не ужели просто "сложили руки",и открестились от Народа????
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Вопрос
сегодня, 15:43
что такое советское время ? Я , 2000 года рождения.
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кто объяснит?
сегодня, 15:32
Почему в советское время не было такого колосального количества судебных дел по комуналке?
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 15:53
Там форма собственности была иная.....и ответственность не по КОАП.
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может хватит
сегодня, 15:23
1957 г р
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zzloyzz
сегодня, 14:54
Когда дойдёт до суда весь ЖКХ-кошмар который творится на Пришвина 19?
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