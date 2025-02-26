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Культура
1495
сегодня, 13:24
18

«У нас появился свой дом!»: театр танца «Казаки России» дал первый концерт в обновленном «Октябре»

Праздничным концертом государственный театр танца «Казаки России» открыл новую веху своей истории.

25 февраля государственный  театр танца «Казаки России» широко отметил новоселье в здании ККЗ «Октябрь». Казаки поразили публику дефиле в просторном холле второго этажа: на красную дорожку, как в киношных Каннах, под комментарии конферансье, выходили артисты театра танца в одеждах героев танца «Нагайка» и хореографической постановки «Донская праздничная», персонажей вокально-хореографического спектаклей «Тихий Дон», «Пугачевъ» (по мотивам пушкинской «Капитанской дочки»), «Казаки в Париже» и спектакля «Распутин», премьера которого назначена в «Октябре» на март.

К обретению своего дома коллектив, которому в апреле исполнится 35 лет, шел очень давно. Созданный решением исполкома областного совета народных депутатов в апреле 1990 года при Липецкой государственной филармонии профессиональный ансамбль танца девять лет репетировал где придется. Скитания по углам закончились в 1999 году, когда уже самостоятельному творческому коллективу предоставили помещения в здании учебно-курсового комбината на улице Доватора, где он репетировал до сих пор. Но понятно, что «Казаки России» давно переросли старый зал, ведь коллектив, освоил такой масштабный жанр как хореографический спектакль. 

И вот мечта «казаков» о постоянном пристанище, наконец, сбылась. Губернатор Игорь Артамонов сдержал свое слово, данное Леониду Милованову несколько лет назад, о том, что его коллектив получит современное место под репетиции и концерты. 

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Въезду в практически полностью перестроенный «Октябрь» предшествовал большой ремонт. Тогда, летом 2022-го, строители оставили только стены от аварийного здания. Реконструкция бывшего киноконцертного зала обошлась бюджету без малого в миллиард рублей (львиную долю средств правительство области получило по нацпроекту «Культура»). Сегодня техническое оснащение обновленного ККЗ полностью соответствует современным требованиям. Строители расширили сцену и обили ее специальным покрытием. Полностью перемонтировали акустическую систему. В распоряжении зрителей появился комфортный зал с новыми креслами и просторные холлы. Для людей с ограниченными возможностями смонтировали лифт, которого не было в прежнем здании. Малый зал оснастили трансформирующейся системой, которая при необходимости после нажатия одной кнопки превращает его в конференц-зал и наоборот. Такая система «два в одном» позволяет сэкономить пространство…

— Спрашиваете, в чем преимущество этого помещения перед тем, в котором мы провели последние 25 лет? Да во всем! Никогда не забуду, как мне, художественному руководителю, приходилось руководить репетициями, взбираясь на подоконник! — говорит Леонид Милованов молоденькой девочке с микрофоном. — У нас появился свой дом! Здесь есть все, что нам нужно: гримерки, сцена со зрительным залом, репетиционная комната. Это дает возможность проводить репетиции параллельно с концертами. Здесь есть раздевалки, душевые, туалеты. Есть кафетерий. Сказать, что я счастлив, это не сказать ничего!

Кстати, о скорой премьере театра — спектакле «Распутин». Он поставлен дочерью Леонида Милованова Екатериной при финансовой поддержке регионального министерства культуры. По словам руководителя «казаков», это попытка по новому взглянуть на одну из самых загадочных и противоречивых фигур российской истории. 

— Работая над спектаклем, моя дочь ездила специально в Петербург, чтобы лично проникнуться духом тех мест, где прошли последние дни жизни Распутина. В нашем спектакле мы хотим в стилизованной под современность манере показать то время, чтобы сделать интересными для молодежи трагические страницы истории. Приходите, мы вам все покажем! — сказал Леонид Милованов.

Самым ожидаемым гостем на открытии «казачьего дома» в Липецке стал Игорь Артамонов. Глава региона еще раз осмотрел новое здание и, оценив царящий в нем ажиотаж, сказал, что раз все в восторге, значит, решение о передаче бывшего «Октября» «Казакам России» было правильным:

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Фото Николая Черкасова

— У нас давно не было таких больших новых культурных объектов. Этот — первая ласточка! Кто еще, как не Леонид Петрович, мог бы стать хозяином этого прекрасного здания? Это уважаемый человек, прославивший липецкую землю далеко за ее пределами. У Милованова только в детской студии занимается 300 детей. Но у меня с Миловановым уговор: сцена бывшего «Октября» должна быть предоставлена лучшим коллективам России! 

Именно выступлением детей и открылся большой двухчасовый праздничный концерт, который дали «Казаки России» и близкие им по духу творческие коллективы. Алина Шаталова, юная вокалистка из кадрового резерва «казаков», начала концерт песней.

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Зрителями выступлений «Казаков России» в разное время были жители десятков стран,  миловановский коллектив даже выступал на 60-летнем юбилее правления британской королевы Елизаветы. Поэтому рассказывать о феерии, которая вчера царила в обновленном «Октябре»  — все равно что попытаться описать представление цирка Дю Солей или спектакль «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце (среди почетных гостей Милованова был и Петр.Шаболтай, гендиректор и художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, высоко оценивший возможности нового здания в центре Липецка). Зрители просто тонули в удивительном мире казачьей культуры, созданном Леонидом Миловановым на базе традиции донских, терских и некрасовских казаков. Каждый номер — целая история, наполненная драйвом. 

Липецкий губернатор признался в любви к «Казакам России» еще раз, но уже со сцены: 

— Леонид Петрович шел к этому 35 лет, мы — три года. Я люблю этот театр, его руководителя, артистов. Обещаю быть на всех ваших премьерах!

В ответ Леонид Милованов пообещал Игорю Артамонову, что новый дом «Казаков России» будет самым посещаемым в Липецке, самым любимым для липчан и гостей города. И подарил губернатору пожизненный пригласительный билет на все спектакли театра. 

А еще артистов с их новым домом поздравила министр культуры РФ. В зачитанной со сцены телеграммы Ольги Любимовой говорилось, что «яркое, самобытное творчество ансамбля танца «казаки России» на протяжении 35 лет пользуется заслуженной любовью публики как в России, так и за ее пределами». Министр отметила, что с помощью федерального финансирования у жителей Липецкой области появилась возможность приобщения к богатству русской народной культуры в новом здании с современной концертной площадкой, вмещающей полторы тысячи зрителей.

Главное фото — Николая Черкасова
«Казаки России»
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Комментарии (18)

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Суд
33 минуты назад
Отлично, поздравляю! Тогда освободите помещения на Доватора 12-Б, у нас нет из-за вас места, судьям негде дела хранить, сидим на них, скоро завалит всех работников!
Ответить
Суд
34 минуты назад
Отлично, поздравляю! Тогда освободите помещения на Доватора 12-Б, у нас нет из-за вас места, судьям негде дела хранить, сидим на них, скоро завалит всех работников!
Ответить
qwerty
сегодня, 15:26
Все это хорошо, конечно. Одно непонятно: зачем казакам концертный зал, если в Липецке они пару раз в год выступают, а все остальное время - на гастролях?
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Тт
сегодня, 14:31
В правильные руки отдали здание. Казаки и их руководитель заслужили такое размещение. Ещё бы с ул. Доватора базу для детишек перевели б сюда же. Очень неудобно вглубь ул. Доватора детишкам добираться, остановки далеко, улица узкая, практически проезжая, местами разбитая, без тротуаров... Не всякого ребенка могут туда на занятия на машине доставлять.
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Главное аттракционы
сегодня, 14:29
Кто будет содержать ??? Как то ? Жители Липецка , везде будет разруха , а депутаты будут выделять деньги из бюджета на содержание, как сейчас на остров и аттракционы .
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Грязинский Казак
сегодня, 14:28
"Все барыги — бизнесмены, все крестьяне — казаки..."
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Ур
сегодня, 14:28
Отличный коллектив. Давно следовало им выделить дк
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Житель
сегодня, 14:25
А говорили отдадут молодежи, был дом молодежи….
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Разговорчики
сегодня, 15:47
Для молодёжи у нас есть торговые центры. В селе КиБ . Там и общайтесь.
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Халег
сегодня, 14:22
Смотрел выступление этого коллектива. Очень далеки они от жизни казаков. Участники выходят на сцену в черкесках и папахах, но без кинжалов. По казачьим обычаям это равноценно тому, что они были бы без штанов. Мало назваться казаками, надо проникнуться казачьими традициями, а не устраивать позорный цирк.
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Это
28 минут назад
Вы ещё фильм Лето о Цое и Науменко не видели. Там вообще жесть.
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Дмитрий
сегодня, 15:38
Все правильно. Это новодел. сверкать трусами не принято было в былое время казаков
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Тт
сегодня, 14:53
Это импровизации, имеют место быть. На то они и спектакли....
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Елена
сегодня, 14:19
поздравляю Милованова Леонида и всех артистов со знаменательным событием в их жизни!!! Желаю творческих успехов!!!
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