Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
Культура
1495
сегодня, 13:24
18
«У нас появился свой дом!»: театр танца «Казаки России» дал первый концерт в обновленном «Октябре»
Праздничным концертом государственный театр танца «Казаки России» открыл новую веху своей истории.
К обретению своего дома коллектив, которому в апреле исполнится 35 лет, шел очень давно. Созданный решением исполкома областного совета народных депутатов в апреле 1990 года при Липецкой государственной филармонии профессиональный ансамбль танца девять лет репетировал где придется. Скитания по углам закончились в 1999 году, когда уже самостоятельному творческому коллективу предоставили помещения в здании учебно-курсового комбината на улице Доватора, где он репетировал до сих пор. Но понятно, что «Казаки России» давно переросли старый зал, ведь коллектив, освоил такой масштабный жанр как хореографический спектакль.
И вот мечта «казаков» о постоянном пристанище, наконец, сбылась. Губернатор Игорь Артамонов сдержал свое слово, данное Леониду Милованову несколько лет назад, о том, что его коллектив получит современное место под репетиции и концерты.
Въезду в практически полностью перестроенный «Октябрь» предшествовал большой ремонт. Тогда, летом 2022-го, строители оставили только стены от аварийного здания. Реконструкция бывшего киноконцертного зала обошлась бюджету без малого в миллиард рублей (львиную долю средств правительство области получило по нацпроекту «Культура»). Сегодня техническое оснащение обновленного ККЗ полностью соответствует современным требованиям. Строители расширили сцену и обили ее специальным покрытием. Полностью перемонтировали акустическую систему. В распоряжении зрителей появился комфортный зал с новыми креслами и просторные холлы. Для людей с ограниченными возможностями смонтировали лифт, которого не было в прежнем здании. Малый зал оснастили трансформирующейся системой, которая при необходимости после нажатия одной кнопки превращает его в конференц-зал и наоборот. Такая система «два в одном» позволяет сэкономить пространство…
— Спрашиваете, в чем преимущество этого помещения перед тем, в котором мы провели последние 25 лет? Да во всем! Никогда не забуду, как мне, художественному руководителю, приходилось руководить репетициями, взбираясь на подоконник! — говорит Леонид Милованов молоденькой девочке с микрофоном. — У нас появился свой дом! Здесь есть все, что нам нужно: гримерки, сцена со зрительным залом, репетиционная комната. Это дает возможность проводить репетиции параллельно с концертами. Здесь есть раздевалки, душевые, туалеты. Есть кафетерий. Сказать, что я счастлив, это не сказать ничего!
Кстати, о скорой премьере театра — спектакле «Распутин». Он поставлен дочерью Леонида Милованова Екатериной при финансовой поддержке регионального министерства культуры. По словам руководителя «казаков», это попытка по новому взглянуть на одну из самых загадочных и противоречивых фигур российской истории.
— Работая над спектаклем, моя дочь ездила специально в Петербург, чтобы лично проникнуться духом тех мест, где прошли последние дни жизни Распутина. В нашем спектакле мы хотим в стилизованной под современность манере показать то время, чтобы сделать интересными для молодежи трагические страницы истории. Приходите, мы вам все покажем! — сказал Леонид Милованов.
Самым ожидаемым гостем на открытии «казачьего дома» в Липецке стал Игорь Артамонов. Глава региона еще раз осмотрел новое здание и, оценив царящий в нем ажиотаж, сказал, что раз все в восторге, значит, решение о передаче бывшего «Октября» «Казакам России» было правильным:
Фото Николая Черкасова
— У нас давно не было таких больших новых культурных объектов. Этот — первая ласточка! Кто еще, как не Леонид Петрович, мог бы стать хозяином этого прекрасного здания? Это уважаемый человек, прославивший липецкую землю далеко за ее пределами. У Милованова только в детской студии занимается 300 детей. Но у меня с Миловановым уговор: сцена бывшего «Октября» должна быть предоставлена лучшим коллективам России!
Именно выступлением детей и открылся большой двухчасовый праздничный концерт, который дали «Казаки России» и близкие им по духу творческие коллективы. Алина Шаталова, юная вокалистка из кадрового резерва «казаков», начала концерт песней.
Зрителями выступлений «Казаков России» в разное время были жители десятков стран, миловановский коллектив даже выступал на 60-летнем юбилее правления британской королевы Елизаветы. Поэтому рассказывать о феерии, которая вчера царила в обновленном «Октябре» — все равно что попытаться описать представление цирка Дю Солей или спектакль «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце (среди почетных гостей Милованова был и Петр.Шаболтай, гендиректор и художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, высоко оценивший возможности нового здания в центре Липецка). Зрители просто тонули в удивительном мире казачьей культуры, созданном Леонидом Миловановым на базе традиции донских, терских и некрасовских казаков. Каждый номер — целая история, наполненная драйвом.
Липецкий губернатор признался в любви к «Казакам России» еще раз, но уже со сцены:
— Леонид Петрович шел к этому 35 лет, мы — три года. Я люблю этот театр, его руководителя, артистов. Обещаю быть на всех ваших премьерах!
В ответ Леонид Милованов пообещал Игорю Артамонову, что новый дом «Казаков России» будет самым посещаемым в Липецке, самым любимым для липчан и гостей города. И подарил губернатору пожизненный пригласительный билет на все спектакли театра.
А еще артистов с их новым домом поздравила министр культуры РФ. В зачитанной со сцены телеграммы Ольги Любимовой говорилось, что «яркое, самобытное творчество ансамбля танца «казаки России» на протяжении 35 лет пользуется заслуженной любовью публики как в России, так и за ее пределами». Министр отметила, что с помощью федерального финансирования у жителей Липецкой области появилась возможность приобщения к богатству русской народной культуры в новом здании с современной концертной площадкой, вмещающей полторы тысячи зрителей.
Главное фото — Николая Черкасова
7
0
0
23
0
Комментарии (18)