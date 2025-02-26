«У нас появился свой дом!»: театр танца «Казаки России» дал первый концерт в обновленном «Октябре»

Праздничным концертом государственный театр танца «Казаки России» открыл новую веху своей истории.

25 февраля государственный театр танца «Казаки России» широко отметил новоселье в здании ККЗ «Октябрь». Казаки поразили публику дефиле в просторном холле второго этажа: на красную дорожку, как в киношных Каннах, под комментарии конферансье, выходили артисты театра танца в одеждах героев танца «Нагайка» и хореографической постановки «Донская праздничная», персонажей вокально-хореографического спектаклей «Тихий Дон», «Пугачевъ» (по мотивам пушкинской «Капитанской дочки»), «Казаки в Париже» и спектакля «Распутин», премьера которого назначена в «Октябре» на март.К обретению своего дома коллектив, которому в апреле исполнится 35 лет, шел очень давно. Созданный решением исполкома областного совета народных депутатов в апреле 1990 года при Липецкой государственной филармонии профессиональный ансамбль танца девять лет репетировал где придется. Скитания по углам закончились в 1999 году, когда уже самостоятельному творческому коллективу предоставили помещения в здании учебно-курсового комбината на улице Доватора, где он репетировал до сих пор. Но понятно, что «Казаки России» давно переросли старый зал, ведь коллектив, освоил такой масштабный жанр как хореографический спектакль.И вот мечта «казаков» о постоянном пристанище, наконец, сбылась. Губернатор Игорь Артамонов сдержал свое слово, данное Леониду Милованову несколько лет назад, о том, что его коллектив получит современное место под репетиции и концерты.Въезду в практически полностью перестроенный «Октябрь» предшествовал большой ремонт. Тогда, летом 2022-го, строители оставили только стены от аварийного здания. Реконструкция бывшего киноконцертного зала обошлась бюджету без малого в миллиард рублей (львиную долю средств правительство области получило по нацпроекту «Культура»). Сегодня техническое оснащение обновленного ККЗ полностью соответствует современным требованиям. Строители расширили сцену и обили ее специальным покрытием. Полностью перемонтировали акустическую систему. В распоряжении зрителей появился комфортный зал с новыми креслами и просторные холлы. Для людей с ограниченными возможностями смонтировали лифт, которого не было в прежнем здании. Малый зал оснастили трансформирующейся системой, которая при необходимости после нажатия одной кнопки превращает его в конференц-зал и наоборот. Такая система «два в одном» позволяет сэкономить пространство…— Спрашиваете, в чем преимущество этого помещения перед тем, в котором мы провели последние 25 лет? Да во всем! Никогда не забуду, как мне, художественному руководителю, приходилось руководить репетициями, взбираясь на подоконник! — говорит Леонид Милованов молоденькой девочке с микрофоном. — У нас появился свой дом! Здесь есть все, что нам нужно: гримерки, сцена со зрительным залом, репетиционная комната. Это дает возможность проводить репетиции параллельно с концертами. Здесь есть раздевалки, душевые, туалеты. Есть кафетерий. Сказать, что я счастлив, это не сказать ничего!Кстати, о скорой премьере театра — спектакле «Распутин». Он поставлен дочерью Леонида Милованова Екатериной при финансовой поддержке регионального министерства культуры. По словам руководителя «казаков», это попытка по новому взглянуть на одну из самых загадочных и противоречивых фигур российской истории.— Работая над спектаклем, моя дочь ездила специально в Петербург, чтобы лично проникнуться духом тех мест, где прошли последние дни жизни Распутина. В нашем спектакле мы хотим в стилизованной под современность манере показать то время, чтобы сделать интересными для молодежи трагические страницы истории. Приходите, мы вам все покажем! — сказал Леонид Милованов.Самым ожидаемым гостем на открытии «казачьего дома» в Липецке стал Игорь Артамонов. Глава региона еще раз осмотрел новое здание и, оценив царящий в нем ажиотаж, сказал, что раз все в восторге, значит, решение о передаче бывшего «Октября» «Казакам России» было правильным:— У нас давно не было таких больших новых культурных объектов. Этот — первая ласточка! Кто еще, как не Леонид Петрович, мог бы стать хозяином этого прекрасного здания? Это уважаемый человек, прославивший липецкую землю далеко за ее пределами. У Милованова только в детской студии занимается 300 детей. Но у меня с Миловановым уговор: сцена бывшего «Октября» должна быть предоставлена лучшим коллективам России!Именно выступлением детей и открылся большой двухчасовый праздничный концерт, который дали «Казаки России» и близкие им по духу творческие коллективы. Алина Шаталова, юная вокалистка из кадрового резерва «казаков», начала концерт песней.Зрителями выступлений «Казаков России» в разное время были жители десятков стран, миловановский коллектив даже выступал на 60-летнем юбилее правления британской королевы Елизаветы. Поэтому рассказывать о феерии, которая вчера царила в обновленном «Октябре» — все равно что попытаться описать представление цирка Дю Солей или спектакль «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце (среди почетных гостей Милованова был и Петр.Шаболтай, гендиректор и художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, высоко оценивший возможности нового здания в центре Липецка). Зрители просто тонули в удивительном мире казачьей культуры, созданном Леонидом Миловановым на базе традиции донских, терских и некрасовских казаков. Каждый номер — целая история, наполненная драйвом.Липецкий губернатор признался в любви к «Казакам России» еще раз, но уже со сцены:— Леонид Петрович шел к этому 35 лет, мы — три года. Я люблю этот театр, его руководителя, артистов. Обещаю быть на всех ваших премьерах!В ответ Леонид Милованов пообещал Игорю Артамонову, что новый дом «Казаков России» будет самым посещаемым в Липецке, самым любимым для липчан и гостей города. И подарил губернатору пожизненный пригласительный билет на все спектакли театра.А еще артистов с их новым домом поздравила министр культуры РФ. В зачитанной со сцены телеграммы Ольги Любимовой говорилось, что «яркое, самобытное творчество ансамбля танца «казаки России» на протяжении 35 лет пользуется заслуженной любовью публики как в России, так и за ее пределами». Министр отметила, что с помощью федерального финансирования у жителей Липецкой области появилась возможность приобщения к богатству русской народной культуры в новом здании с современной концертной площадкой, вмещающей полторы тысячи зрителей.