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618
сегодня, 09:35
6

В квартире на Соколе нашли труп

Причину смерти 77-летнего мужчины определят судебные медики.

Вчера в полицию обратились жители дома №33 по улице 40 лет Октября в Липецке с жалобой на запах, исходящей из одной из квартир. По их словам, в ней живет пенсионер, который не реагирует на стук в двери.

После того, как спасатели вскрыли дверь квартиры, полицейские обнаружили труп 77-летнего пенсионера. Криминалисты не выявили на его тронутом разложением теле внешних признаков насилия. Теперь слово за судмедэкспертизой, которая определит причину смерти липчанина.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
ОКО
10 минут назад
Царствие небесное человеку. Что видел он в своей жизни хорошего?
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Закономерный итог
14 минут назад
90х. Мой дом-моя крепость и всё такое..
Ответить
Закономерный итог
19 минут назад
90х. Мой дом-моя крепость и всё такое..
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Правда
59 минут назад
За 25 лет народ одичал,стал меньше общаться,манифестации и демонстрации отменили.Все спрятались в квартиры,с соседями не общаемся.Идёт угробление народа.
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Джон Ленин
сегодня, 09:42
На его тронутом разложением теле...Классик какой то написал?
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Тут и
сегодня, 09:42
Экспертиза не нужна, вчера ж пятница была, апо пятницам народ что делает?
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