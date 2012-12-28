В квартире на Соколе нашли труп

Причину смерти 77-летнего мужчины определят судебные медики.

Вчера в полицию обратились жители дома №33 по улице 40 лет Октября в Липецке с жалобой на запах, исходящей из одной из квартир. По их словам, в ней живет пенсионер, который не реагирует на стук в двери.После того, как спасатели вскрыли дверь квартиры, полицейские обнаружили труп 77-летнего пенсионера. Криминалисты не выявили на его тронутом разложением теле внешних признаков насилия. Теперь слово за судмедэкспертизой, которая определит причину смерти липчанина.