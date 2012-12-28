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Происшествия
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сегодня, 09:35
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В квартире на Соколе нашли труп
Причину смерти 77-летнего мужчины определят судебные медики.
После того, как спасатели вскрыли дверь квартиры, полицейские обнаружили труп 77-летнего пенсионера. Криминалисты не выявили на его тронутом разложением теле внешних признаков насилия. Теперь слово за судмедэкспертизой, которая определит причину смерти липчанина.
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