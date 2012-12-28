Общество
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9 минут назад
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Цены на лебедянские яблочки кусаются
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов, напротив, подорожал — на 90 рублей. Выросли цены на мытую морковь и свинину.
Цены на кур снизили сразу в нескольких сетях.
А еще дешевеет сливочное масло. Радоваться этому или нет — мы в раздумьях. С одной стороны — хорошо, что масло недорогое, с другой — гложут сомнения в его качестве, хотя, вроде, их быть не должно, ведь на ценнике указано, что продукт без заменителя молочного жира. Но по данным главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, именно сливочное масло в лидерах фальсифицированной молочной продукции.
— Я дешевле 180 рублей за пачку сливочное масло не покупаю, — поддержала наши сомнения покупательница, не соблазнившаяся выгодной ценой.
Зато цены на картофель снова пошли в рост. Хотя куда уж выше, килограмм самого дешевого стоит уже больше 50 рублей.
На Центральном рынке отборный свойский картофель продают по 100-120 рублей. Если дальше так пойдет, то картофель можно будет вычеркнуть из списка дешевых продуктов!
Цены на яблоки, которыми так гордится Липецкая область, тоже кусаются. Сказывается прошлогодний неурожай из-за весенних морозов. На Центральном рынке за килограмм отборных, наливных просят уже 150 рублей. А на ценнике красуется надпись, как символ качества: «Лебедянь».
Для тех, кто хочет приготовить нечто особенное на праздничный ужин — на Центральном рынке продают гребешки.
А в магазинах на кассах появились тюльпаны. И сразу повеяло весной.
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