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45
9 минут назад
1

Цены на лебедянские яблочки кусаются

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина с дешевыми продуктами уменьшилась в цене на 37 рублей 48 копеек, подешевели куры и сливочное масло.



Набор дорогих продуктов, напротив, подорожал — на 90 рублей. Выросли цены на мытую морковь и свинину.



Цены на кур снизили сразу в нескольких сетях.



А еще дешевеет сливочное масло. Радоваться этому или нет — мы в раздумьях. С одной стороны — хорошо, что масло недорогое, с другой — гложут сомнения в его качестве, хотя, вроде, их быть не должно, ведь на ценнике указано, что продукт без заменителя молочного жира. Но по данным главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, именно сливочное масло в лидерах фальсифицированной молочной продукции.

— Я дешевле 180 рублей за пачку сливочное масло не покупаю, — поддержала наши сомнения покупательница, не соблазнившаяся выгодной ценой.



Зато цены на картофель снова пошли в рост. Хотя куда уж выше, килограмм самого дешевого стоит уже больше 50 рублей.



На Центральном рынке отборный свойский картофель продают по 100-120 рублей. Если дальше так пойдет, то картофель можно будет вычеркнуть из списка дешевых продуктов!

Цены на яблоки, которыми так гордится Липецкая область, тоже кусаются. Сказывается прошлогодний неурожай из-за весенних морозов. На Центральном рынке за килограмм отборных, наливных просят уже 150 рублей. А на ценнике красуется надпись, как символ качества: «Лебедянь».

Для тех, кто хочет приготовить нечто особенное на праздничный ужин — на Центральном рынке продают гребешки.



А в магазинах на кассах появились тюльпаны. И сразу повеяло весной.

цены
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Комментарии (1)

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Р
3 минуты назад
По плану. цб изменил уже инфляцию на конец года с 4 до 8 процентов.
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