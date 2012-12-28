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861
сегодня, 10:05
7

К дороге на улице Советской в Липецке есть претензии

На ней провалились канализационные люки.

Сотрудники управления главного смотрителя мэрии Липецка проверили состояние смотровых колодцев на улице Советской. Несколько из них провалились ниже уровня дороги. В связи с этим в адрес ресурсоснабжающих организаций направят письма с требованием устранения выявленных недостатков.

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Напомним, что на ремонт дороги и мощение тротуаров на улице Советской в 2017 году потратили 120 млн рублей. Белорусская строительная компания обещала 10-летний срок эксплуатации дороги без нареканий, но уже давно очевидно, что ее состояние трудно назвать удовлетворительным. И виноваты отнюдь не дорожники, а заказчик капремонта, управление строительства мэрии, который запроектировал при капремонте дороги замену далеко не всех коммунальных сетей под ней. В итоге из-за массы порывов тепловых сетей, водопровода и канализации уложенного белорусами асфальта почти не осталось, а на латаной-перелатаной дороге провалились несколько канализационных колодцев. Самая плачевная ситуация — напротив 1-й поликлиники, где на люк колодца ушел вниз почти на 20 сантиметров.

По планам городской администрации, дорогу по Советской капитально отремонтируют в 2026 году.
улица Советская
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Комментарии (7)

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Наблюдатель
14 минут назад
На Воронежском Шоссе не работают светофоры, в частности ост ул Ленина и Сырская Школа.
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Фред
сегодня, 10:44
На 50 лет НЛМК тоже все люки опустились.
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Житель Сокола
сегодня, 10:33
Раньше улицу Советская, называли улицей 100 колодцев.
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Мистер очевидность
сегодня, 10:22
Люди добрые скажите, а к чему в Липецке нет претензий???)))
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Мистер очевидность
сегодня, 10:19
Хочется назвать улицу советскую дорогой имени Буденого, едешь в припрыжку)))
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А это шо
сегодня, 10:18
Прорыв или движуха земной коры?
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Ромео
сегодня, 10:15
Зато на волгоградской положили асфальт как на автобане, где он без надобности был, а советская как проселочная дорога стала)))
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