К дороге на улице Советской в Липецке есть претензии

На ней провалились канализационные люки.

Сотрудники управления главного смотрителя мэрии Липецка проверили состояние смотровых колодцев на улице Советской. Несколько из них провалились ниже уровня дороги. В связи с этим в адрес ресурсоснабжающих организаций направят письма с требованием устранения выявленных недостатков.Напомним, что на ремонт дороги и мощение тротуаров на улице Советской в 2017 году потратили 120 млн рублей. Белорусская строительная компания обещала 10-летний срок эксплуатации дороги без нареканий, но уже давно очевидно, что ее состояние трудно назвать удовлетворительным. И виноваты отнюдь не дорожники, а заказчик капремонта, управление строительства мэрии, который запроектировал при капремонте дороги замену далеко не всех коммунальных сетей под ней. В итоге из-за массы порывов тепловых сетей, водопровода и канализации уложенного белорусами асфальта почти не осталось, а на латаной-перелатаной дороге провалились несколько канализационных колодцев. Самая плачевная ситуация — напротив 1-й поликлиники, где на люк колодца ушел вниз почти на 20 сантиметров.По планам городской администрации, дорогу по Советской капитально отремонтируют в 2026 году.