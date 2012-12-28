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В Липецкой области морозно и бесснежно
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Спорт
Читать все
Погода в Липецке
2316
вчера, 17:00
10

В Липецкой области морозно и бесснежно

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью – от -9 до -14 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.

День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градусов мороза.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Зима
сегодня, 11:04
наступила ,это потому что Трамп отменил глобальное потепление и разгоняет всех специалистов по потеплению !
Ответить
Вася
сегодня, 09:51
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
Ответить
Светлая
сегодня, 07:29
Еще поллитра и конец моим почкам!
Ответить
Тёмный
сегодня, 07:21
Свет лая. Ты же лаешь.
Ответить
Светлая
сегодня, 07:41
Ходячий предрассудок-это ты.
Ответить
Светлая
вчера, 19:20
Разве это мороз! Требуем -25 и точка.
Ответить
igor
вчера, 18:53
Тепло и бесснежно, было прекрасно. Морозец и отсутствие слякоти — тоже прекрасно. А как день прибавился: в 16 час темно было, а теперь в 17 еще светло.
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Мороз, уходи!
вчера, 18:19
когда уже закончатся эти кошмарные холода и растает мерзкий снег..
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Мороз
вчера, 18:50
Ага, щас ! Я только пришёл, у меня есть законных три месяца...
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Костья
вчера, 17:24
Удобная вещь все таки-варежки на резинке.Никогда не потеряешь.Правда прошлый раз дверью автобуса варежку прищемило,пришлось бежать до Грязей.
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