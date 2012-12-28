В Липецкой области морозно и бесснежно

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.Температура ночью – от -9 до -14 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градусов мороза.