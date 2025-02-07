Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Общество
2423
вчера, 09:23
7

Информация об угощении школьников конфетами с наркотиком – фейк

Липчане стали получить рассылку с фейком, которому почти 20 лет.

В родительских чатах, в мессенджерах в данный момент распространяется сообщение о, якобы, неких людях, которые приходят к школам и угощают детей конфетками с наркотиком.

«Это новый наркотик, известный как «клубничный квик». В школах сейчас происходит очень страшная вещь, о которой мы все должны знать. В ходу тип кристаллического метамфетамина, который выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и «хлопают» во рту). Он также пахнет клубникой, и его раздают детям на школьных дворах. Они называют его клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии. Он также бывает со вкусом шоколада, арахисового масла, колы, вишни, винограда и апельсина. Пожалуйста, объясните своим детям, что не следует брать конфеты от незнакомцев и даже не следует брать конфеты, которые выглядят так, от друга (которому, возможно, дали их, и он подумал, что это конфеты), и немедленно отнести все, что у них может быть, учителю, директору и т. д. Перешлите это письмо как можно большему количеству людей (даже если у них нет детей)»,  — говорится в сообщениях.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что в нашем регионе таких происшествий не зарегистрировано.

Издание Лента.ру сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что это фейк и ему уже много лет. Впервые он появился в США в 2007 году. Но и там полиция не нашла этому подтверждений. Второе пришествие фейка началось с Казахстана и Киргизии. Правоохранители этих стран также не зафиксировали ни одного случая, описанного в рассылках.
фейк
наркотики
2
0
5
0
9

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крот
вчера, 15:38
Когда я был против капитализма, его внедряли в наше сознание, теперь не знают, как его вытравить, живя в том же строе
Ответить
Антон
вчера, 15:28
Липецкие тётки настолько не просвещены, что постят всякую ахинею с превеликим удовольствием.
Ответить
Учитель
вчера, 14:04
Тема урока "Применение предлога "с" и "из" в русском языке".
Ответить
Варя
сегодня, 10:00
Это что? Явно не в тему.
Ответить
Гостья1
вчера, 12:25
Пусть это будет предупреждением,что любая опасность может быть и надо быть бдительны ми! Дети есть дети и им все интересно.
Ответить
Арина
вчера, 11:42
Спасибо
Ответить
Пенсинер
вчера, 10:15
Лишнее предупреждение для родителей не будет лишним в нашей жизни.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить