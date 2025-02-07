Общество
2423
вчера, 09:23
7
Информация об угощении школьников конфетами с наркотиком – фейк
Липчане стали получить рассылку с фейком, которому почти 20 лет.
«Это новый наркотик, известный как «клубничный квик». В школах сейчас происходит очень страшная вещь, о которой мы все должны знать. В ходу тип кристаллического метамфетамина, который выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и «хлопают» во рту). Он также пахнет клубникой, и его раздают детям на школьных дворах. Они называют его клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии. Он также бывает со вкусом шоколада, арахисового масла, колы, вишни, винограда и апельсина. Пожалуйста, объясните своим детям, что не следует брать конфеты от незнакомцев и даже не следует брать конфеты, которые выглядят так, от друга (которому, возможно, дали их, и он подумал, что это конфеты), и немедленно отнести все, что у них может быть, учителю, директору и т. д. Перешлите это письмо как можно большему количеству людей (даже если у них нет детей)», — говорится в сообщениях.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что в нашем регионе таких происшествий не зарегистрировано.
Издание Лента.ру сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что это фейк и ему уже много лет. Впервые он появился в США в 2007 году. Но и там полиция не нашла этому подтверждений. Второе пришествие фейка началось с Казахстана и Киргизии. Правоохранители этих стран также не зафиксировали ни одного случая, описанного в рассылках.
2
0
5
0
9
Комментарии (7)