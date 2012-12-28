В Липецкой области появилась четвёртая Мать-героиня

Саяханум Османова воспитала 10 детей.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Мать-героиня» жительнице Добровского округа Саяханум Османовой.Как рассказала заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, матушка Серафима (Саяханум Османова) — супруга настоятеля Покровского храма в селе Ратчино. Вместе с отцом Онисимом они воспитали 10 детей — 5 сыновей и 5 дочерей. Сегодня у четы Османовых 24 внука, и многие дети также создали свои многодетные семьи.«За 22 года жизни в Ратчино матушка Серафима стала душой местной общины: возрождала храм, открыла воскресную школу, организует концерты, проводит паломнические поездки и конкурсы детских рисунков. Сегодня она активно помогает бойцам СВО в составе волонтёрской группы «За своих». А дома — ведёт большое хозяйство и ткёт табасаранские ковры», — отметила Ольга Белоглазова.Саяханум Османова — четвёртая жительница Липецкой области, удостоенная звания «Мать-героиня» с момента его учреждения в 2022 году. Такое звание присваивается гражданкам России, воспитавшим 10 и более детей, и сопровождается единовременной выплатой в миллион рублей.