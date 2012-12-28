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Происшествия
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вчера, 18:35
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СК начал доследственную проверку случая с искусанной собакой у церкви липчанкой
Следственный комитет даст оценку действиям мэрии.
Напомним, по рассказу нашей читательницы 29 января у церкви на улице Папина ее 60-летнюю мать укусила бродячая собака. Женщине понадобилась медицинская помощь.
«В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и организации, оказывающей услуги по отлову и учету безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.
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