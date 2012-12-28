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вчера, 18:35
45

СК начал доследственную проверку случая с искусанной собакой у церкви липчанкой

Следственный комитет даст оценку действиям мэрии.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о нападении на 60-летнюю женщину бродячей собаки, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, по рассказу нашей читательницы 29 января у церкви на улице Папина ее 60-летнюю мать укусила бродячая собака. Женщине понадобилась медицинская помощь. 

«В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и организации, оказывающей услуги по отлову и учету безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

бродячие животные
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Комментарии (45)

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Как гость
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Сначала новые
Лидия
сегодня, 08:18
Людей надо беречь, а не собак!
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Любовь
6 минут назад
Согласна с Лидией . Люди важнее собак !
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Светлана
сегодня, 07:17
В Липецке как в большой деревне.Стаи собак,непролазная грязь.
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Гость
сегодня, 01:25
Укусив раз. Укусит и второй раз ....
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Ой, не могу!
вчера, 22:50
Следственному комитету больше нечем заняться! Ну, пусть теперь разберётся, за что липчанка искусала собаку. Караул!
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Житель
58 минут назад
есть такая статья 293 УК РФ - вот они и разбираются.
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С Дачного
вчера, 22:38
Ну наконец-то может их работать кто заставит. Только надо проверять их деятельность за последние 3 года. 2000 случаев в год в одном городе, это просто вредительство с элементами корупции!
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Тк
вчера, 22:32
Имя. Многие христианские святые трепетно относились к животным ---- Серафим Саровский ,Сергий Радонежский, одним из главных покровителей животных в России считается Светой священномученик -- Афиноген, известен огромной любовью ко всем братьям нашим меньшим.
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Сергей
вчера, 22:21
Как пишут - правда не понятно из заголовка кто там кого искусал. Думаю, что женщину привлекут за жестокое обращение с животными. Собаку то следственный комитет привлечь не может.
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Гость
вчера, 22:19
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну если серьезно , никто не хочет заниматься вопросом бродячих собак. Отстреливать не гуманно, пусть бегают голодные и нападают на людей так получается. Что толку от этих прокуратур и следственных комитетов. Напишут предписание и что дальше. Проблема от этого не решится .
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Да уж
вчера, 22:08
Некоторые люди злее самых злых зверей.
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человек
вчера, 22:02
Волонтеры удивляются — несмотря на то, что люди были так жестоки с Холодком (это имя псу дали в приюте), он не обозлился и по-прежнему необыкновенно добр со всеми, кто к нему приближается.
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