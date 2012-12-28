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вчера, 17:31
16

Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок

По данным следствия, они переоформляли квартиры на поставных лиц для перепродажи.

СК сообщил о завершении расследования дела группы лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, краже денежных средств с банковского счета и мошенничестве с квартирами умерших собственников. В числе обвиняемых — двое бывших полицейских и риелтор.

Расследование этого уголовного дела началось еще в 2021 году, когда в полицию обратилась родственница умершей липчанки. После смерти женщины, ее квартиры были проданы по фиктивным документам. Служба собственной безопасности областного управления МВД установила, что к мошенничеству с жильем причастны сотрудники отдела полиции. После чего материалы дела были переданы в СК, а полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
 
«По данным следствия, двое бывших участковых уполномоченных полиции, действуя в сговоре с риелтором и другими лицами, оформили договоры купли-продажи от имени одиноких собственников жилых помещений либо умерших на подконтрольные им лица, лишив наследства их родственников. Следователем регионального СК России установлены факты незаконного отчуждения четырех объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млн рублей, находящихся на территории обслуживания бывших участковых уполномоченных полиции», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления Следственного комитета.  
 
Согласно материалам уголовного дела, в марте 2021 года квартиры на улице Терешковой лишился недееспособный собственник, которого обвиняемые обманным путем убедили продать единственное жилье, предоставив ему комнату в общежитии в сельской местности Воронежской области. В июне, августе 2021 года по мошеннической схеме были переоформлены на подставных лиц еще три квартиры, принадлежащие двум умершим липчанкам. Сделки состоялись при участии риелтора на основании договоров купли — продажи, оформленных якобы от имени собственниц накануне их смерти. 
 
Кроме того следствие установило, что полицейские воспользовались для личных покупок  банковской картой одной из умерших женщин.  
 
«На стадии предварительного следствия проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы. Проведены обыски по местам жительства фигурантов и подставных лиц, изучены изъятые правоустанавливающие документы жилых помещений, записи с установленных в разных местах камер наружного наблюдения, проанализированы детализация телефонных соединений всех участников уголовного дела, движение денежных средств на их счетах и содержимое переписки в различных мессенджерах. Допрошены более 100 свидетелей, установлено местонахождение недееспособного потерпевшего и приняты меры по защите его прав и интересов», — добавили в СК.
 
Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой и скоро его рассмотрит суд. 

мошенничество
кража
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Не понятно
49 минут назад
Даже у парикмахеров есть коттеджи и яхты. Почему у полицейских их не может быть?
Ответить
правду глаголящий
сегодня, 09:11
А потом удивляемся, откуда у семьи и родственников полицейских коттеджи и яхты.
Ответить
Липецк
сегодня, 08:42
Вот откуда у отделов полиции стоят автомобили по ценам от 3х миллионов.
Ответить
Однако
сегодня, 08:39
За три года их уже посадить должны были.
Ответить
Злая тетя
сегодня, 06:57
А если капнуть лет на двадцать раньше,можно столько накопать таких случаев,волосы дыбом встанут.
Ответить
911
сегодня, 08:11
И это правда!!!
Ответить
Да уж
сегодня, 02:02
Горько, когда родственники появляются лишь тогда, когда в наследство решают вступить, а не тогда, когда можно и нужно помочь престарелым бабушкам и дедушкам. Наследство все хотят получить, а вот ухаживать - никто.
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Че правда?
вчера, 19:44
Я неверю! У нас такого быт не может!! Это ложь!
Ответить
Гостья
вчера, 18:34
Статья порадовала, есть все таки в полиции Достойные люди. Правда и волки в овечьих шкурах тоже. Здоровья Достойным и долголетия!
Ответить
Гость
вчера, 18:34
Как это недееспособный квартиру смог продать? Для этого нужно письменное разрешение администрации.
Ответить
911
сегодня, 08:17
Зачастую люди, являясь реально недееспособными, такова статуса официально не имеют. Этим и пользуются мошенники.
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Зачем идёшь в полицию
вчера, 18:19
Зарабатывать!!!
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