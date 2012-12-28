Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок

По данным следствия, они переоформляли квартиры на поставных лиц для перепродажи.



СК сообщил о завершении расследования дела группы лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, краже денежных средств с банковского счета и мошенничестве с квартирами умерших собственников. В числе обвиняемых — двое бывших полицейских и риелтор.Расследование этого уголовного дела началось еще в 2021 году, когда в полицию обратилась родственница умершей липчанки. После смерти женщины, ее квартиры были проданы по фиктивным документам. Служба собственной безопасности областного управления МВД установила, что к мошенничеству с жильем причастны сотрудники отдела полиции. После чего материалы дела были переданы в СК, а полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.«По данным следствия, двое бывших участковых уполномоченных полиции, действуя в сговоре с риелтором и другими лицами, оформили договоры купли-продажи от имени одиноких собственников жилых помещений либо умерших на подконтрольные им лица, лишив наследства их родственников. Следователем регионального СК России установлены факты незаконного отчуждения четырех объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млн рублей, находящихся на территории обслуживания бывших участковых уполномоченных полиции», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления Следственного комитета.Согласно материалам уголовного дела, в марте 2021 года квартиры на улице Терешковой лишился недееспособный собственник, которого обвиняемые обманным путем убедили продать единственное жилье, предоставив ему комнату в общежитии в сельской местности Воронежской области. В июне, августе 2021 года по мошеннической схеме были переоформлены на подставных лиц еще три квартиры, принадлежащие двум умершим липчанкам. Сделки состоялись при участии риелтора на основании договоров купли — продажи, оформленных якобы от имени собственниц накануне их смерти.Кроме того следствие установило, что полицейские воспользовались для личных покупок банковской картой одной из умерших женщин.«На стадии предварительного следствия проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы. Проведены обыски по местам жительства фигурантов и подставных лиц, изучены изъятые правоустанавливающие документы жилых помещений, записи с установленных в разных местах камер наружного наблюдения, проанализированы детализация телефонных соединений всех участников уголовного дела, движение денежных средств на их счетах и содержимое переписки в различных мессенджерах. Допрошены более 100 свидетелей, установлено местонахождение недееспособного потерпевшего и приняты меры по защите его прав и интересов», — добавили в СК.Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой и скоро его рассмотрит суд.